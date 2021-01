Paketzusteller nach exhibitionistischer Tat vor 17-Jähriger in Rudolstadt gesucht

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr lieferte der Mitarbeiter eines Zustelldienstes ein Paket an eine 17-Jährige in der Bahnhofstraße in Schwarza aus. Kurz danach klingelte der Mann erneut an der Haustür und nahm vor der Jugendlichen exhibitionistische Handlungen an sich vor. Anschließend flüchtete er.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

dunkle Haare

hellbraune Spitzen (gefärbt)

scheinbares Alter: 20 bis 30 Jahre

schlank

ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß

orientalisch-türkisches Aussehen

neon-orange Weste

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/4171464 zu melden.

