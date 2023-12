Die Messstelle an der Elisabethbrücke in Rudolstadt am Sonntag Vormittag. Zu dieser Zeit hatte die Saale noch nicht den höchsten Pegel erreicht. Ab dem ersten Feiertag soll der Wasserstand wieder leicht sinken.

Pegel an Saalfeld und Schwarza sollen am ersten Feiertag weiter sinken

Saalfeld/Rudolstadt An der Schwarza in Katzhütte war am Heiligen Abend zeitweise Hochwasser-Meldestufe 2 erreicht - weitere Niederschläge erwartet

Verglichen mit anderen Regionen ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beim Weihnachts-Hochwasser 2023 glimpflich davongekommen. Zwar weisen die Saale und ihre Nebenflüsse durchweg einen hohen Wasserstand auf, Schäden an Personen oder Sachen sind bisher aber nicht bekannt geworden.

Wie vorhergesagt, erreichte das Hochwasser am Sonntag in der hiesigen Region ihren Scheitel. In Katzhütte wurde am Heiligen Abend doch noch mit über 2,60 Meter die Meldestufe 2 erreicht, seit den Morgenstunden des ersten Feiertags gehen die Pegel aber zurück. An der Messstelle in Schwarzburg ist aktuell noch der Meldebeginn überschritten.

Höchststand in Rudolstadt in der Nacht zum Montag

An der Saale in Rudolstadt wurde der höchste Stand mit 1,75 Meter am Montag in den frühen Morgenstunden erreicht. Hier sind ebenfalls allmählich sinkende Pegel prognostiziert. Im weiteren Verlauf flussabwärts trat die Saale beispielsweise zwischen Etzelbach und Uhlstädt über die Ufer und überschwemmte anliegende Wiesen und Felder.

Zwischen Uhlstädt und Etzelbach war die Saale am Sonntag Vormittag an verschiedenen Stellen über die Ufer getreten. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die nächsten Tage weitere gelegentliche Niederschläge an, die aber nicht mehr so ergiebig sein sollen, wie vor Weihnachten. Am Dienstag Nachmittag soll es erste Auflockerungen geben, die Sonne wird erstmals am Mittwoch erwartet.