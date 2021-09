Polizei ermittelt gegen Fahrraddieb in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Polizei in Rudolstadt konnte einen Fahrraddieb ermitteln. In der Garage des 52-Jährigen wurden mehrere gestohlene Räder entdeckt.

Am Donnerstagvormittag erhielt die Polizei in Rudolstadt den Hinweis auf ein E-Bike in einer Garage neben dem Wohnheim in der Schwarzburger Chaussee. Bei dem Bike handelte es sich nach Angaben der Polizei um mögliches Diebesgut. Eine Prüfung bestätigte den Verdacht.

Außerdem stellten die Polizisten eine Vielzahl weiterer entwendeter Fahrräder sowie Fahrrad-Rahmen fest und stellten diese sicher. Ein 52-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ausfindig gemacht werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

