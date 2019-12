Erst im Mai eröffnet wurde der Kindergarten am DRK-Zentrum „Lebenspunkt“ in Saalfeld.

Prognose sieht sich leerende Kindergärten voraus

Versuchen derzeit noch Kindergärten ihre Kapazitäten auszubauen und werden gar neue eröffnet wie in diesem Jahr am DRK-Lebenspunkt in Saalfeld, so wird sich dieser Trend nach Berechnungen des Landesamts für Statistik ab dem Jahr 2021 umkehren. Die Zahl der in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreuten Kinder wird im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bis 2040 deutlich sinken – und zwar um etwa 28,6 Prozent. Damit wäre der Landkreis im Landesvergleich am fünftstärksten von einem Rückgang der unter einjährigen bis siebenjährigen Kinder betroffen.

Im Saale-Orla-Kreis Rückgang um fast ein Drittel

Von den Nachbarkreisen träfe es der Prognose zufolge den Saale-Orla-Kreis mit fast 32 Prozent noch heftiger, während Ilmkreis (-17 %) und Saale-Holzland-Kreis (-22,7 %) etwas weniger gebeutelt würden. Am geringsten fiele der Rückgang in Jena (-12,4 %) und Erfurt (-6,0 %) aus.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Vorausberechnung zur Kindertagesbetreuung des Thüringer Landesamtes für Statistik auf Basis der 2. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung. Waren im März 2019 noch 96.000 Kinder im Freistaat in Tagesbetreuung, werden es 2040 voraussichtlich noch 76.000 sein. Der berechnete Rückgang von insgesamt 20,6 Prozent bis 2040 gegenüber 2019 wird nicht alle Altersgruppen gleich stark betreffen. Am geringsten sinkt mit -12,3 bzw. -13,0 Prozent die Zahl der ab 7-Jährigen bzw. der unter 1-Jährigen, am stärksten die der 2- bis 3-Jährigen mit -22,2 Prozent.

Die ermittelten Veränderungen basieren ausschließlich auf dem Rückgang der Bevölkerungszahl und der Veränderung der Altersstruktur im Vorausberechnungszeitraum. Es wurde ein Status-Quo-Szenario berechnet, das für die künftige Entwicklung Betreuungsquoten wie im Mittel der Jahre 2017 bis 2019 berücksichtigt. Für die Berechnung der Betreuungsquoten wurden Daten der Statistiken zur Kindertagesbetreuung genutzt. Die Ergebnisse der Vorausberechnung der Kindertagesbetreuung sind im Internetportal„THÜRINGEN 2040“ unter statistik.thueringen.de/th_2040/ zu finden.