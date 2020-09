Region Saalfeld-Südthüringen: Johanniter besetzen Führung neu

Superintendent Michael Wegner (links) und Philipp Tausch sind am Freitag in Rudolstadt als neue Vorstände im Regionalverband Saalfeld-Südthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe eingeführt worden.

Einen Wechsel hat es an der Spitze des Regionalverbandes Saalfeld-Südthüringen der Johanniter-Unfall-Hilfe gegeben. Mit einem Gottesdienst in der Rudolstädter Stadtkirche wurden am Freitag Philipp Tausch als neuer hauptamtlicher Regionalvorstand und

Superintendent Michael Wegner als neuer ehrenamtlicher Regionalvorstand im Regionalverband Saalfeld-Südthüringen in das Amt eingeführt. Die Ernennung nahmen Andreas Weigel und Christian Meyer-Landrut, beide Mitglied im Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe in Sachsen-Anhalt–Thüringen, vor.