Rekordausgaben für Wasser und Abwasser in Saalfeld-Rudolstadt

Beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) war Corona bislang vor allem ein Problem der anderen. Abgesehen von Kontaktbeschränkungen und wegen Kinderbetreuung fehlenden Mitarbeiterinnen habe man lediglich zwei Quarantänefälle gehabt, erinnert sich Geschäftsleiter Andreas Stausberg. Bei etlichen Baufirmen und Planungsbüros hingegen hatte die Pandemie tiefer hineingegrätscht – weshalb denn auch geplante Investitionen im Wert von über acht Millionen Euro bislang nicht vorgenommen werden konnten.

Schwächelnde Quellen bedingen mehr Vernetzung

Auch deshalb peilt der ZWA im nächsten Jahr den nächsten Rekord bei den Investitionen an – insgesamt fast 38 Millionen Euro. „Wir hoffen, dass wenigstens 80 Prozent davon auch wirklich realisiert werden können, damit sich der Investitionsstau dann mal auflöst“, meint Stausberg. Im Bereich Trinkwasser, wo für 2021 rund zwölf Millionen Euro im Ausgabenplan stehen, gehören die Sanierung bzw. der Ersatz der Hochbehälter Kleinneundorf, Oberloquitz und Eichfeld sowie des Sammelbehälters im Wasserwerk Rudolstadt-Süd zu den größeren Vorhaben, die sich teils ins Jahr 2022 fortsetzen. Für die Vernetzung der Versorgungsgebiete sowie den Ersatz verschlissener Leitungen werden in den nächsten vier Jahren jeweils zwischen 2,5 und vier Millionen Euro verbaut, um schwächelnde Quellen und Brunnen zu kompensieren – so im Loquitztal, in Schloßkulm und im nördlichen Verbandsgebiet um Großkochberg. Weiter vorangetrieben werden soll außerdem eine Mischwasserlösung mit sinkender Härte für Rudolstadt sowie eine ähnliche Variante für Bad Blankenburg, wo durch die Herausnahme des Wasserwerks Anger aus der Normalversorgung die Härte auf unter 20 Grad gedrückt werden soll.

An die 600 Kilometer misst das Netz der außerörtlichen Straßen im Verbandsgebiet – das der Trinkwasserleitungen in den Orten aber ist etwa doppelt so groß. Theoretisch müsste man 21 Kilometer davon pro Jahr erneuern, um das Netz stets fit zu halten – und versucht es zumindest. Jährlich zwischen vier und fünf Millionen Euro werden bis 2024 aufgewendet; als nächste Großvorhaben stehen neue Leitungen in der Mauergasse von Bad Blankenburg, in Köditzgasse und Rudolstädter Straße von Saalfeld sowie in Ammelstädt an. In anderen Fällen sind die neuen Trinkwasserleitungen quasi ein Nebenprodukt der veränderten Abwasser-Entsorgung, so demnächst in Dorfilm, Kirchremda und Teichröda. Und in Reitzengeschwenda, wo es laut Stausberg auch durch den Einsatz des Landrates gelungen ist, dass Zweckverband, Teag und Straßenbauamt zwischen April und Oktober gleichzeitig an der Landesstraße innerhalb der Ortslage arbeiten.

Kläranlage Saalfeld soll ihren Strombedarf selbst decken

Für den Bereich Abwasser sieht der Investitionsplan rund 25,8 Millionen Euro an Ausgaben im nächsten Jahr vor, die in den Folgejahren dann leicht sinken sollen. Mit Abstand größter Brocken ist dabei der Umbau der zentralen Kläranlage Saalfeld samt künftiger Eigen-Energieversorgung aus Faulgas und Sonnenenergie, der in diesem Jahr bereits begonnen hat und mit rund sieben Millionen Euro zu Buche schlägt, wobei man auf bis zu fünf Millionen aus Fördermitteln hoffe, so Stausberg. Auch an der Kläranlage in Rudolstadt machen sich nach rund 25 Jahren Betrieb größere Ausgaben erforderlich, die sich auf etwa 4,5 Millionen Euro summieren. Gemäß dem im Vorjahr aktualisierten Abwasserbeseitigungskonzept des ZWA werden auch neue zentrale bzw. gemeinsame Kläranlagen für mehrere Orte gebaut, so in Drognitz und in Dorfilm. Erweitert oder ersetzt für insgesamt 8,2 Millionen Euro im nächsten Jahr werden Abwasserkanäle unter anderem in Schloßkulm, Wöhlsdorf und im Rinnetal – und nun endlich auch im Bereich Flauer von Leutenberg, wie Stausberg versichert. In diverse Abwasser-Ortsnetze werden rund 6,5 Millionen Euro verbaut. Nicht zuletzt brauchen auch Büros, EDV und der Fuhrpark eine Auffrischung im Wert von rund 1,2 Millionen Euro – unter anderem für einen neuen Schlammsaugwagen, der die Regenüberlaufbecken freihält.