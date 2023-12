Retter in Bad Blankenburg bei Einsatz beschimpft

Bad Blankenburg Unschöne Nebenwirkungen bei Hilfeleistung für eine verletzte Person in der Straße der Deutschen Einheit

Ein unschönes Erlebnis hatten die Feuerwehrleute der Bad Blankenburger Feuerwehr in der Nacht auf Samstag, wie einem Post der Feuerwehr im sozialen Netzwerk Facebook zu entnehmen ist. Dort heißt es: „Gestern Abend, wir waren gerade dabei, unsere Einsatztechnik für die Silvesternacht zu kontrollieren, wurden wir zur Türnotöffnung in die Straße der Deutschen Einheit alarmiert.“

Eine Person im zweiten Obergeschoss lag den Angaben zufolge stark verletzt hinter verschlossener Tür. Die Einsatzkräfte hätte dem Rettungsdienst nach kurzer Zeit Zugang zum Patienten ermöglicht, wird weiter berichtet. Im weiteren Verlauf habe man den Rettungsdienst bei der Versorgung und dem Transport zum Rettungswagen unterstützt.

Was bis hierhin noch zum Alltag der Einsatzabteilung gehören mag, änderte sich durch eine unschöne Szene am Rande der Vorgänge. Im Facebook-Post heißt es weiter: „Leider sah eine, uns von anderen Einsätzen in diesem Bereich bekannte Person den Einsatz etwas anders. Dieses hat er lautstark brüllend zum Bestem gegeben. Auch unsere Schmerzgrenze ist irgendwann überschritten, so dass er von uns oder besser gesagt von der Polizei hören wird.“