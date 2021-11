Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Rettungssanitäter in Rudolstadt angegriffen

Rudolstadt. Ein Rettungssanitäter ist in Rudolstadt von einem 31-Jährigen angegriffen worden. Vermutlich war Drogenkonsum der Grund.

Am Sonntagnachmittag wurde ein Rettungssanitäter in Rudolstadt von einem 31-jährigen Mann angegriffen. Er wurde als Patient gerade behandelt, als er den Sanitäter am Arm packte und mit Schlägen drohte. Nur mit großer Kraft konnte sich der Rettungssanitäter vom Griff des 31-Jährigen wieder befreien. Dabei wurde ihm von seinem Kollegen geholfen.

Der Mann wurde im Anschluss in die Klinik nach Saalfeld gebracht. Grund für seinen Gewaltausbruch könnte der Konsum von Drogen sein, ein Vortest reagierte positiv. Der 31-Jährige erhielt zudem eine Anzeige.