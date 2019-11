Leutenberg Zimmermann Falk Herrmann von der Remptendorfer Firma Holzbau Pfeiffer eröffnete am Freitagnachmittag mit den traditionellen Wünschen für Gebäude und Bauherrn das Richtfest für ein neues Wohngebäude, das zwei marode Altbauten am Leutenberger Markt ersetzt.

Leutenberg. Wohnhaus-Neubau am Markt wird zum Jahresende bezugsfertig

Richtfest im Herzen von Leutenberg

