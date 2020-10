Rudolstadt fällt 90 Bäume und pflanzt 64 neue

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum der Stadt Rudolstadt sollen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten circa 90 Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Betroffen sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Bäume auf Grünflächen, an Straßen und öffentlichen Einrichtungen. Ein Schwerpunkt wird der Heinepark mit etwa 40 Baumfällungen sein.

Ursächlich für das Absterben der Bäume seien „Komplexschäden“, die eine Schwächung der Vitalität und damit der Abwehrmechanismen der Bäume zur Folge hatten. Dazu beigetragen haben vor allem die letzten drei trockenen Sommer. Die Niederschlagsdefizite der vergangenen Jahre konnten auch im Herbst nicht aufgeholt werden.

Pflanzungen von 64 Bäumen sind in diesem Herbst geplant. Diese ersetzen zum großen Teil abgestorbene Ersatzpflanzungen. Weiterhin werden Bäume auf öffentlichen Grundstücken in den Ortsteilen um Remda und Teichel gepflanzt, die noch als notwendige Ausgleichsmaßnahmen nach der „Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Remda-Teichel“ erforderlich sind. Weitere Ersatzpflanzungen, die vom Bauhof durchgeführt werden sollen, sind bereits in Planung. Perspektivisch stelle die Erhaltung des kommunalen Baumbestandes für die Stadt Rudolstadt eine große Herausforderung dar, heißt es.