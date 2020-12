Wir sprachen mit Petra Rottschalk, Rudolstadts Kulturverantwortliche und eine der beiden Festivaldirektorinnen.







Frau Rottschalk, auf der Internetseite des Rudolstadt-Festivals teilt das Team mit: Wir arbeiten an der Vorbereitung für ein Festival im Sommer 2021. Was heißt das?

Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber keiner weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie die Situation im Sommer 2021 sein wird. Was wir aber schon heute sagen können: Wenn es ein Festival geben wird, dann wird es nicht so sein wie in den Jahren bis 2019. Keines mit 25.000 Dauerkartenbesitzern. Wir wissen aber, dass sich die Menschen nach Konzerten sehnen. Deshalb arbeiten wir derzeit an mehreren Varianten.

Wie könnten diese aussehen?

Unsere Überlegungen gehen von einer kompletten Absage über eine Minimalvariante bis hin zu einem Festival, bei dem wir uns an der Situation im Sommer diesen Jahres orientieren, als es möglich war, Konzerte unter bestimmten Voraussetzungen und mit Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu veranstalten. Das heißt ein Festival mit Konzerten, bei denen die Zuhörer sitzen oder mit Abstand stehen, also nicht lostanzen und sich umarmen, ohne ausgelassene Partystimmung. Auch Veranstaltungen in kleinen Räumen wie dem Alten Rathaus oder der Stadtbibliothek wird es aus Kapazitätsgründen voraussichtlich nicht geben können.

Was heißt das konkret für die Planungen?

Es gibt bei allen Überlegungen mindestens drei Unbekannte: Erstens weiß keiner, wie sich das Infektionsgeschehen beziehungsweise der Impfschutz bis dahin entwickeln. Zweites ist völlig offen, ob ausländische Künstler im Juli 2021 überhaupt nach Rudolstadt kommen können. Und eine dritte Unbekannte ist die Frage, wie sich das Land Thüringen und der Bund an den Kosten beteiligen für den Fall, es findet doch kein Festival statt. Hierzu sind wir mit den entsprechenden Fördergebern im Gespräch.

Weniger Konzerte, weniger Publikum, das bedeutet auch weniger Einnahmen und ein größeres finanzielles Risiko. Wie wollen Sie hier vorbeugen?

Das Rudolstadt-Festival finanziert sich zu 92 Prozent über Eintrittsgelder und eigene Einnahmen. Wenn wir jetzt mit weniger Besuchern, weniger Ständen und so weiter planen, dann hat das finanzielle Auswirkungen. Wir sind im Moment dabei zu prüfen, wo wir sparen können. Im Freistaat Thüringen gibt es eine Richtlinie unter anderem für Festivals, laut der Einnahmeverluste durch Förderung ausgeglichen werden können. Diese Richtlinie gilt bisher aber nicht für kommunale Festivals. Aus unserer Sicht müssen diese in die Richtlinie aufgenommen werden. Eine zweite Richtlinie sieht vor, dass Vorschaltkosten bis zu 80 Prozent und maximal 100.000 Euro vom Land übernommen werden, wenn wir jetzt in Vorleistung gehen, das Festival dann aber doch nicht stattfinden kann.

Wann werden wir wissen ob, und wenn ja in welcher Form es ein Festival 2021 geben wird?

Nicht vor März, so haben wir uns jetzt im Team verständigt. Vorher macht es keinen Sinn. Das heißt, der Kartenvorverkauf würde frühestens im April 2021 beginnen.