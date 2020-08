Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt: Herrenstraße wird instand gesetzt

Der erste Bauabschnitt forstlicher Wege-Instandsetzung der Herrenstraße von Groschwitz kommend auf 1,1 Kilometer Länge in Richtung Rudolstadt wurde begonnen. Das Planum und die Wasserführung mit Bau von mehreren Durchlässen und Rigolen sind bereits hergestellt. Grobschotter wurde aufgezogen. Für Ende August ist die Herstellung des Profils des Weges geplant. Zudem wird der Weg verdichtet und mit feinerem Material abgezogen. Weiterführend in Richtung Georgseiche werden zunächst nur die Steilstücke, auf denen sich aktuell tiefe Rinnen durch Ausspülungen gebildet haben, grob in Stand gesetzt. In den kommenden Jahren sind weitere Bauabschnitte geplant.

Diese forstliche Wegebaumaßnahme wird die Walderschließung wesentlich verbessern. „Gerade in Anbetracht der aktuell verheerenden Forstschutzsituation wird es umso wichtiger, befallenes Holz schnell aufzuarbeiten und aus dem Wald abzutransportieren“, heißt es. Trockenschäden sowie der starke Borkenkäferbefall hinterlassen ihre deutlichen Spuren.