Blick in die Sonderausstellung "Sammlung Trux" im Grafischen Kabinett der Heidecksburg.

Rudolstadt Museum Heidecksburg in Rudolstadt lädt zum virtuellen Ausstellungsbesuch ein.

Rudolstadt: Künstler-Grafiken per Mausklick entdecken

Rudolstadt. Es ist die erste Sonderausstellung des noch jungen Jahres im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg: Im Grafischen Kabinett des Schlosses werden ausgewählte Exponate der „Sammlung Trux“ präsentiert. Aktuell leider auf Grund der Corona-Einschränkungen ohne Publikum. Verzichten muss man auf den Kunstgenuss nicht.

Mit einem kleinen Videodreh lädt das Museum zu einem virtuellen Ausstellungsbesuch ein. Sabrina Lüderitz, die stellvertretende Direktorin des Museums, begrüßt die Zuschauer zu dieser „etwas anderen Ausstellungseröffnung“ und erklärt, was es mit der Sammlung auf sich hat.

Diese stammt aus dem Nachlass des Ehepaares Sabine und Franz Adolf Trux. Dass die Grafiken und weiteren Exponate jetzt auf der Heidecksburg präsentiert werden können, ist dem großen Engagement und der Freude am Sammeln des Ehepaares zu verdanken. Nach dem Tod von Sabine und Franz Adolf Trux Anfang 2020 ist die Sammlung an die 2013 gegründete Alfred-Traugott-Mörstedt-Stiftung, die ihren Sitz auf der Rudolstädter Heidecksburg hat, gegangen, so wie es das Paar testamentarisch verfügt hatte.

Der Fokus der Sammlung liegt ganz klar auf Arbeiten des Erfurter Künstlers Alfred Traugott Mörstedt (1925-2005). Aber das Ehepaar hat darüber hinaus auch Werke von Künstlern aus Mörstedts Umfeld gesammelt, darunter von Günter Grass, Gisela Richter, Michael Morgner, Thomas Ranft, Horst Peter Meyer und anderen mehr. Zudem enthält die Sammlung neben Grafiken auch Künstlerbücher, Primär- und Sekundärliteratur so wie sehr viele persönliche Schriften.