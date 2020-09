Rudolstadt: Kunststoffgranulat als zweites Standbein

Diese moderne Anlage zur Herstellung von technischen Kunststoffgranulaten ist in der Firma STFG Filamente im Industriegebiet Schwarza in Betrieb genommen worden.

Rudolstadt. Firma STFG Filamente Rudolstadt nimmt neue Compoundierung in Betrieb.

Spritzgussgranulat made in Rudolstadt liefert jetzt ganz neu die Firma STFG Filamente GmbH in Rudolstadt-Schwarza. Mitte September wurde im Industriegebiet eine hochmoderne Compoundierung, eine Anlage zur Herstellung von technischen Kunststoffgranulaten, eingeweiht. Damit setzt die Firma neben dem traditionellen Spinnfasergeschäft nun zusätzlich auch auf die Herstellung von Kunststoffprodukten auf der Basis von Polyamid. Für das Mutterunternehmen Kuibyshev Azot mit Sitz im russischen Togliatti ist es die erste Anlage dieser Art in Mitteleuropa.