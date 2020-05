Mit einem Stadtspaziergang haben am Montag etwa 90 Rudolstädter gegen die Corona-Beschränkungen ein Zeichen gesetzt.

Rudolstadt: Spaziergang als Zeichen des Protestes

Einem vornehmlich über die sozialen Medien verbreiteten Aufruf zum 1. Stadtspaziergang in Rudolstadt sind am Montagabend etwa 90 Teilnehmer verschiedenen Alters gefolgt, darunter Gewerbetreibende und Familien mit Kindern. Man wolle damit ein Zeichen setzen für Demokratie und Freiheit, gegen die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen, hieß es aus den Reihen der Teilnehmer zum Auftakt beim Treffpunkt am Marktbrunnen.

