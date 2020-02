Rudolstadt und Bayreuth: Wie einst die Partnerschaft begann

Wie sind Rudolstadt und Bayreuth Partnerstädte geworden? Dieser Frage gingen vier Schülerinnen der Schillerschule in ihrer Projektarbeit nach. Das Ergebnis stellten sie jetzt dem Stadtrat vor. In einer technisch anspruchsvoll gestalteten Videopräsentation kommen unter anderen Zeitzeugen von damals zu Wort.

Der Zuschauer erfährt, dass es der damalige Bayreuther Stadtrat Gerhard Gollner war, der 1986 erstmals die Idee einer Partnerschaft seiner Heimatstadt mit einer Stadt in der damaligen DDR ins Gespräch brachte. Genauer gesagt mit Rudolstadt. Hier nahm er 1966 als Teil des Volleyball-Teams der Bayreuther Turnerschaft an einem Freundschaftsspiel teil. Er stellte bei dem damaligen Bayreuther Oberbürgermeister den Antrag, er möge in Sachen Städtepartnerschaft mit der ständigen Vertretung der DDR in der BRD Kontakt aufnehmen.

Rudolstadt war damals aus Bayreuther Sicht nicht erste Wahl. Der Stadtrat lehnte ab. 1989 kam wieder Bewegung in die Sache. Dieter Mronz, inzwischen Oberbürgermeister in Bayreuth, erinnerte sich an den Antrag und setzte ihn wieder auf die Tagesordnung. Im Juli 1989 wurde es ernst. Aus höchsten SED-Kreisen verlautete, dass man eine Städtepartnerschaft zwischen Rudolstadt und Bayreuth vorschlagen würde. Wieder befasste sich der Bayreuther Stadtrat mit dem Thema.

CSU musste erst überzeugt werden

Mitten in die Debatte fiel der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls. Zwei Tage später fuhr der damalige Rudolstädter Bürgermeister Bernd Nordhaus nach Bayreuth. „Wir haben das Eisen damals geschmiedet, mit der Zustimmung des Rundes Tisches“, sagt er in der Einspielung. Und erinnerte an die erste Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages im April 1990 in Rudolstadt.

Das war aus Bayreuther Sicht nicht selbstverständlich. In CSU-Reihen zeigte man sich überrascht angesichts des Tempos und liebäugelte womöglich immer noch mit anderen, größeren Städten. Schließlich gelang es, die Wogen zu glätten. Auch weil der damalige Rudolstädter Superintendent Traugott Schmitt eingeschaltet wurde und schließlich mit zu den Unterzeichnern des Partnerschaftsvertrages gehörte. „Wir haben einen guten Beitrag zur Wiedervereinigung geleistet, auch wenn das zu Beginn noch nicht abzusehen war“, so Dieter Mronz vor der Kamera der Schülerinnen.

Was bringt die Zukunft? Die vier Autorinnen wünschen sich, dass Jugendliche mehr einbezogen werden bei der Gestaltung der Partnerschaft. „Wir schlagen zum Beispiel gemeinsame Seiten in den sozialen Netzwerken für Schüler beider Städte vor“, sagten sie.

Ihre Arbeit wurde mit Beifall honoriert. Gleichwohl sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, wie Zeitzeugen wissen.