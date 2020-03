Rudolstadt: Vor dem Pauken kommt der Spaß

Elisabeth besucht die vierte Klasse der Grundschule Uhlstädt. Für sie steht fest: Ab dem nächsten Schuljahr geht sie nach Rudolstadt ans Gymnasium. So wie ihr Bruder, der ihr schon einiges erzählt hat. Am Sonnabend waren beide zum Tag der offenen Tür gekommen.

Eine Schulrallye mit rund 30 Stationen wartete auf die Besucher. Elisabeth und ihr Bruder nahmen sich Zeit, um im Geschichtsraum Figuren aus der Eiszeit herzustellen. Immer beliebt sind auch die Vorführungen in den Physik- und Chemiekabinetten. Hier hatten sich Paul, Emilian, Benedikt und Bastien um einen Brenner versammelt, um unter Anleitung von Tanya aus der 11. Klasse zu experimentieren. Schülerinnen der elften Klasse nutzten die Öffentlichkeit, um für den Verein „Seelentröster - Tiere helfen Menschen“ zu werben, den sie im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit begleitet haben. Aber auch für alle anderen Fächer gab es einen Vorgeschmack auf das künftige Pauken. Was sonst noch zum Schulleben gehört, zeigten unter anderem der Chor in der Aula und der PKC. Es gab Auskünfte zu den Höhepunkten wie Englandfahrt, Studienfahrt in Klasse 11 oder Skilager und ganz neu: zur Schulpartnerschaft mit Letterkenny in Irland. Bewährt hat sich das Angebot im Mehrzweckraum. Hier konnten alle interessierten Eltern nicht nur die Informationen zum Schulwechsel, sondern auch die Unterlagen dafür erhalten.

Noch kein Nachfolger für den Schulleiter

Gefragte Gesprächspartner für die Eltern waren die Lehrer und der Schulleiter. Wie gelingt der Übergang zur weiterführenden Schule? Wie steht es um die Lehrerzahl? Was kommt auf die Kinder zu? Und: Wer wird auf dem Stuhl des Schulleiters sitzen, wenn Roland Arendholz zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht? Während Fragen zur Schule ausführlich beantwortet werden konnten, gibt es in Sachen Nachfolge noch keine Entscheidung. Zwei Bewerbungen liegen vor, mehr ist noch nicht bekannt. „Wir bereiten das neue Schuljahr so gut es geht vor“, so der Schulleiter.

Die Schülerzahlen sind stabil und pegeln sich um die 600 ein. In diesem Schuljahr lernen 67 Fünftklässler in drei Klassen. 56 Lehrer unterrichten am Gymnasium. Vier gehen zum Schuljahresende in den Ruhestand, ein Jahr später sind es sogar zehn. „Das Gute ist, im Moment wird jede Stelle wieder besetzt“, sagt Roland Arendholz.