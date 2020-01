Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstadt zeigt sich mit Bayreuth und Letterkenny

Besucher und Einwohner der Stadt Rudolstadt werden mit frischen Schildern auf die Städtepartnerschaften hingewiesen. Dazu stellten Mitarbeiter des Bauhofs bereits kürzlich elf neue Schilder auf. Die meisten Tafeln wurden an den Stadtaußengrenzen errichtet, sind also auch in den durch den Zusammenschluss mit Remda-Teichel, neuen Ortsteilen zu finden, wie zum Beispiel in Treppendorf oder Breitenheerda. Bereits bestehende Schilder mussten ausgetauscht, neue Rohrmasten angeschafft und Schilder bedruckt werden. Neben Bayreuth ist nun auch die noch junge Städtepartnerschaft mit der irischen Gemeinde Letterkenny in Form ihres Stadtwappens abgebildet.