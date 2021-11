Rudolstadt: „Zum Verhungern zu viel, um satt zu werden, zu wenig“

Rudolstadt. Rudolstädter Abiturienten beschäftigen sich mit dem Thema Flucht und Vertreibung von 1945 bis 1950 im Raum Rudolstadt.

Mit dem Thema Flucht und Vertreibung zwischen 1945 und 1950 in der Region Rudolstadt haben sich die Rudolstädter Abiturienten Moritz Koch, Alizee Bock und Melina Reichel im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit beschäftigt. Dazu haben sie Akten des Rudolstädter Stadtarchivs und themenbezogene Literatur studiert, Ausstellungen besucht und Interviews mit Zeitzeugen geführt. Von den etwa vier Millionen Vertriebenen, die in die sowjetische Besatzungszone gelangten, kamen circa 700.000 nach Thüringen. Somit war fast jeder Vierte in Thüringen ein Umsiedler. „Dennoch ist das Wissen um diese Zeit bei vielen Deutschen nicht sonderlich umfangreich. Auch wir haben uns im Rahmen unserer Seminarfacharbeit das erste Mal intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie sie überhaupt aufgenommen und integriert wurden, in einem Deutschland, dessen Einwohner und Infrastruktur stark durch den Zweiten Weltkrieg gezeichnet waren“, so die Abiturienten.

Hunger der Flucht setzte sich fort

Sie erfuhren: Hier angekommen, ermöglichte den Flüchtlingen erst der Nachweis über einen absolvierten Aufenthalt in einem Quarantänelager die Zuweisung von Wohnraum und den Erhalt von Lebensmittelbezugsscheinen. „Was es nun drauf gab, das war natürlich, wie sie sagten, zum Verhungern zu viel, und zum Sattwerden zu wenig. Aber das war halt so, die Anderen kriegten ja auch nicht mehr hier“, geben sie die Erinnerungen von Willi G., einem der Zeitzeugen, wieder. Oftmals seien die Neuankömmlinge aufgrund von Wohnungsnot in Massenunterkünften untergebracht oder bei Einheimischen zwangseingewiesen worden. Mit den ersten Flüchtlingsströmen überfordert, gab es Fälle, in denen die Vertriebenen vorerst in Scheunen unterkommen mussten. Die dortige Versorgung mit Nahrung, Brennmaterial oder Einrichtungsgegenständen und die Anzahl der Schlafstellen reichten jedoch oftmals nicht aus. Der Hunger der Flucht setzte sich fort. „Jeder musste über die Runden kommen. Wir sind in der Nacht mit dem Handwagen los, aufs Feld, wo die Zuckerrüben gewachsen sind, und haben Zuckerrüben geklaut, aus Hunger“, berichtete ihnen Franz B, ein weiterer Zeitzeuge.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch wurde Gartenland zur Verfügung gestellt, um die Selbstversorgung zu gewährleisten, sagt Willi G. in Anbetracht der Hungersnöte der Jahre 1946 und 1947. „Im Rahmen unserer Arbeit konnten wir persönlich viel lernen, uns an neuen Recherchemethoden ausprobieren und geschichtlich weiterbilden. Die Schicksale der Menschen haben uns betroffen gemacht, aber zugleich hat uns auch ihr unvergleichlicher Mut und ihr Durchhaltevermögen fasziniert. Wir hoffen, einen kleinen Beitrag in der Aufarbeitung dieser Problematik leisten zu können und dabei zu helfen, dass die Schicksale von Millionen von Menschen nicht in Vergessenheit geraten. Es ist wichtig, aus Vergangenheit zu lernen, um die Geschehnisse heutzutage zu verstehen und solche grausamen Ereignisse im Vorhinein zu verhindern“, so das Fazit der jungen Leute.