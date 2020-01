Rudolstädter bauen historische Röntgenröhre von 1896 nach

Genau 125 Jahre zurück liegt die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen. Es war der Startschuss für den industriellen Einsatz der Röntgentechnik in der Medizin. Bei Siemens, speziell Siemens Healthcare, nimmt man das Jubiläum zum Anlass, sich dieser bahnbrechenden Entdeckung näher zu widmen.

Eine besondere Rolle kommt dabei dem Standort Rudolstadt zu. Es war vergangenes Jahr im Herbst, als die Anfrage der Konzernleitung im Werk in der Röntgenstraße ankam: „Könnt ihr euch vorstellen, die erste Röntgenröhre unserer Firmengeschichte nachzubauen?“ Warum nicht. „Wir fanden es toll, dass die Kommunikationsabteilung des Konzerns dabei an uns gedacht hat“, sagt Martin Andris, Standortleiter in Rudolstadt. Noch besser: „Dass wir hier Mitarbeiter haben, die sagen: Das kriegen wir hin“. Doch es sollte eine große Herausforderung werden. Die moderne industrielle Röntgenröhrenfertigung der heutigen Zeit ist nicht mehr mit der Handarbeit von damals zu vergleichen. Zudem gaben die Originalpläne von damals Rätsel auf. Aus welchem Material besteht das Innere der Röhre? Wie sind die einzelnen Bauteile im Detail aufgebaut und wie wurden sie zusammengesetzt?

Kontakt zu Sammler in Gütersloh

Jörg Linke, Glasbläsermeister bei Siemens in Rudolstadt, soll diese Aufgabe lösen. „Es hat ja 1896 auch geklappt, warum nicht jetzt?“, sagt er sich. Und beginnt, sich mit der Zeichnung auseinanderzusetzen. „Die Herausforderung wird nicht die Herstellung der Kugel sein, sondern das Innenleben“, stellt er bald fest. Bei der Recherche stellt sich heraus, dass es in Nordrhein-Westfalen einen passionierten Sammler gibt. Udo Radtke hat seit 1975 mehr als 10.000 verschiedene Radio-, Sende- und Röntgenröhren aus aller Herren Länder in seinem privaten Museum in Gütersloh zusammengetragen. Darunter auch die erste Röntgenröhre, gefunden vor Jahren in England. „Wir haben Herrn Radtke nach Rudolstadt eingeladen mit der Bitte, diese Originalröhre mitzubringen. Er sagte zu. Hier haben wir das Original begutachtet und jedes noch so winzige Detail gescannt. Daraus entstand eine technische Zeichnung, mit der sich unsere Fachleute an die Arbeit machten“, berichtet Martin Andris. Neben Glasbläser Jörg Linke bringen die beiden Röhrenbauer Stefan Werner und Andre Knäblein ihr Können ein. Sie sind für das technische Innenleben der Röhre zuständig.

Jörg Linke macht sich im Internet schlau. Er fährt nach Gehlberg, wo die erste Röntgenröhre 1896 nach den Konstruktionsplänen der Firma Gundlach gebaut wurde, und besucht dort das Museum. Dann legt er los. Die ersten Versuche scheitern, es folgen schlaflose Nächte. „Man merkt erst, was die Menschen früher geleistet haben, wenn man es nachbauen will. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie nicht unsere heutigen technischen Möglichkeiten hatten“, sagt er. Doch mit der Zeit stellt sich der Erfolg ein. Es gelingt, die Röhre nach dem Originalvorbild nachzubauen. Nach wochenlangen Vorbereitungen und vorsichtigem Herantasteten an die ungewohnt reine Handarbeit ist es soweit: Vor wenigen Tagen hielt er den ersten Nachbau der historischen Röhre in der Hand. „Es war aufregend, es hat viel Aufwand gekostet. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich die Gelegenheit dazu hatte und so auch meine handwerklichen Fähigkeiten ausbauen konnte“, so der Mann mit über 40-jähriger Berufserfahrung. Etwa zwei Dutzend dieser Nachbauten aus Rudolstadt soll es geben.

Erstmals öffentlich präsentiert wird die Röhre am 12. Februar zur Siemens-Aktionärsversammlung in München. Ein Exemplar geht an das Med Museum in Erlangen, ein weiteres an die Universität nach Würzburg. Anfragen gibt es bereits aus China und von den Philippinen. Eine Röhre, das steht fest, wird auch im hauseigenen Museum in Rudolstadt verbleiben.