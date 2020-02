Rudolstadt. In die Jugend investieren: Die Agentur für Arbeit Jena lobt die Papierfabrik Jass in Rudolstadt-Schwarza für ihre Nachwuchsförderung.

Rudolstädter Firma für ihre Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Lukas Schuster kommt aus einem kleinen Dorf auf der Saalfelder Höhe. Vor zwei Wochen hat er seine Ausbildung zum Industriemechaniker in der Papierfabrik Jass in Schwarza mit Erfolg beendet. Jetzt will sich der 20-Jährige weiter qualifizieren zur Fachkraft für Hydraulik. „Dann ist er ein Experte“, sagt Werkleiter Michael Habeck und ergänzt: „Man muss es mögen, sich auf so eine Spezialisierung einzulassen, beide Seiten müssen es sich vorstellen können“. Der jungen Mann kann damit auf eine Perspektive im Unternehmen bauen. Es sind Beispiele wie diese, die für die Nachwuchsförderung im Unternehmen sprechen.

Nico Strempel kommt aus einer Familie mit handwerklichem Hintergrund. Dass er mal Elektriker werden wollte, war schon lange klar. Auch er entschied sich für eine Ausbildung in der Papierfabrik. „Ich habe von Anfang an gemerkt, dass man sich hier kümmert. Das hat mich positiv beeindruckt. Hinzu kommt die Größe der Anlage. Dadurch hat man die Chance, viel mehr zu lernen“, erklärt er. Seit 2006 haben 73 junge Menschen ihren Start ins Berufsleben bei Jass in Schwarza begonnen. „Aus 75 Prozent dieser Auszubildenden wurden inzwischen Kollegen“, informiert Personalleiterin Susanne Janzen. Am Mittwoch zeichnete die Agentur für Arbeit Jena die Papierfabrik Jass mit dem „Zertifikat für Nachwuchsförderung“ aus. „Das ist mustergültig, was sie hier leisten“, lobte Holger Bock, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Jena. Acht Ausbildungsberufe und zwei Studiengänge Dabei beginnt die Nachwuchsförderung immer früher. Die Firma Jass beispielsweise bietet verschiedene Praktika an. Einmal jährlich, während der Oster- oder Herbstferien, können Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse in einem Berufsorientierungspraktikum die acht verschiedenen Ausbildungsbereiche und zwei Dualen Studiengänge des Unternehmens kennenlernen. In dieser Praktikumswoche werden auch Elternnachmittage angeboten. „Das ist ein wichtiger Faktor“, weiß Susanne Janzen. Darüber hinaus präsentiert sich das Unternehmen regelmäßig auf Schul- und Berufsmessen. Haben sich junge Menschen für eine Ausbildung entschieden, werden sie finanziell unterstützt, unter anderem mit Zuschüssen für Lehrmittel, Fahrt- und Internatskosten. Jugendliche für eine betriebliche Ausbildung beziehungsweise eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern, ist nach Ansicht von Holger Bock angesichts des Fachkräftemangels eine wichtige Aufgabe. Dazu gehört auch, den Realschulabschluss aufzuwerten. „Dafür werde ich werben“, sagt er. Dabei gilt es auch, die Eltern einzubeziehen und Vorurteile abzubauen. „Oft sind die Eltern die Treiber in eine andere Richtung“, so seine Erfahrung.