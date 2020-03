Rudolstadt. In einer Halle des ehemaligen Ankerwerkes in Rudolstadt werden Kunststoffteile hergestellt – aktuell auch Plexiglasplatten als Corona-Schutz.

Rudolstädter Plexiglas zum Schutz vor Corona

Eigentlich ist es eine einfache Plexiglas-Platte. In Zeiten wie diesen wird daraus Hygieneschutz aus Kunststoff, einzusetzen an der Supermarktkasse, beim Bäcker, in der Apotheke. Dort bietet diese durchsichtige Scheibe den Mitarbeitern die nötige Abgrenzung gegen eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus. Hergestellt werden können diese Platten ganz unkompliziert jetzt auch in Rudolstadt. Möglich macht das ein junges Unternehmen, das seit März in einer Halle auf dem Gelände des ehemaligen Ankerwerkes ansässig ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir können diese Platten individuell nach Kundenwunsch dank unserer modernen CNC-Maschinen herstellen. Wir können damit sofort loslegen“, sagt Falk Lucas, Teamleiter Kalkulation und Angebotswesen bei der Firma MZ-Plastic GmbH. Das „Schutzschild“, auch „Spuckschutz“ genannt, besteht aus transparentem Kunststoff, ist leicht mit Desinfektionsmittel zu reinigen und flexibel einzusetzen. Kunststoffteile für Abluftanlagen Dieses Produkt ist nur ein Standbein der Firma MZ-Plastic GmbH. Das Hauptgeschäft ist die Herstellung von Kunststoffbauteilen maßgeblich für große Abluftanlagen. Diese findet man in Labors, Universitäten, in Chemiefabriken, Wasseraufbereitungssystemen. „Überall dort, wo korrosive Abluft entsteht. Kunststoff ist beständig gegen diese aggressiven Stoffe, anders als herkömmliche Blechanlagen“, erklärt Geschäftsführer Maik Zuber. Zu den Kunden zählen Einrichtungen überall in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Den Ausgangspunkt des Unternehmens findet man in Hergensweiler im Allgäu. Bewusst hat sich Maik Zuber für den Aufbau des Produktionsstandortes in Rudolstadt entschieden. „Wegen der zentralen Lage und des guten Personals“, wie er sagt. 17 Mitarbeiter sind aktuell hier beschäftigt. Auf der Suche nach dem passenden Ort ist er auf die Halle unmittelbar hinter der Richterschen Villa gestoßen. Hier wurde bis kurz nach der Wende Panthenol-Spray hergestellt. Danach stand das Objekt leer. Dementsprechend desolat sah es aus bei der Übernahme. Teilweise befanden sich noch alte Produktionsanlagen hier. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Rund 1,275 Millionen Euro investiert Die Halle sowie Büro, Lager- und Sanitärräume sind komplett renoviert und neu eingerichtet. Rund 1,275 Millionen Euro wurden in den Standort investiert. „Und wir sind noch nicht fertig“, so der Firmenchef. Mitten in die Eröffnungsphase kam die Krise. In Freiburg zum Beispiel wurde der Betrieb auf einer Baustelle komplett eingestellt. „Da dürfen unsere Monteure gar nicht mehr drauf“, so Maik Zuber. „Da bricht natürlich Umsatz weg.“ Trotzdem ist man in Rudolstadt überzeugt, diese schwierige Phase zu überstehen. „Wir gehen fest davon aus, dass wir sie mit unserer jetzigen Besetzung gut meistern. Noch mussten wir keine Einschränkungen vornehmen“, erklärt Falk Lucas. Es musste auch noch kein Kurzarbeitergeld beantragt werden, „so lange etliche Baustellen noch besetzt sind“, heißt es. In Rudolstadt ist man zuversichtlich, dass die Nachfrage nach überstandener Krise wieder Fahrt aufnimmt. Universitäten, Labore und Forschungseinrichtungen werden viel zu tun haben. Dann braucht es Abluftanlagen. Und dafür die entsprechenden Kunststoffteile aus Rudolstadt. Corona-Folgen: „Spuckschutz“, Abstandsregeln, Leergutmangel Geras Märkte: Plexiglas vor Kassen und bargeldloses Bezahlen Supermärkte setzen auf Scheiben und Abstand