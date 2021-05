Rudolstädter Senioren-WG: Bleiben bis zum Schluss

Pflegerin Manuela Engmann serviert Edith Schlechtweg in der Rudolstädter Senioren-Wohngemeinschaft in der Trommsdorffstraße in Volkstedt-West die Plätzchen zum Nachmittagskaffee.

Rudolstadt. Die Seniorenwohngemeinschaft in Volkstedt-West ist seit einem Jahr im Corona-Modus.

Es war so schön geplant: Mit einem Tag der offenen Tür wollte Verena Baumgärtel im April 2020 die Einweihung der Seniorenwohngemeinschaft in der Trommsdorffstraße in Volkstedt-West feiern. Und damit zeigen, wie es funktionieren kann, auch im hohen Alter und mit Betreuungsbedarf gut zu leben. Doch Corona funkte dazwischen.

So zogen die ersten Bewohner schon unter erschwerten Bedingungen ein. „Aber wir konnten und wollten nicht länger warten. Die Menschen waren zu Hause, sie haben darauf gewartet, waren teilweise unterversorgt“, so die Betreiberin eines Pflegedienstes. Und so nahm das Projekt Senioren-WG ziemlich im Stillen seinen Anfang.

Älteste Bewohnerin ist 99

Die Idee zu dieser Wohnform hatte Verena Baumgärtel schon länger. „Viele fanden es gut, aber dennoch war es erst mal in der Schublade verschwunden. Bis sich hier mit der Sanierung des Hauses in der Trommsdorffstraße in Zusammenarbeit mit der Ruwo die Möglichkeit eröffnete“, schaut sie zurück. „Damit war das Vorhaben wieder im Gespräch“.

Entstanden sind in dem sanierten Block zwei Wohngemeinschaften für jeweils acht Bewohner. Aktuell ist die Jüngste 80, die Älteste 99. Jeder verfügt über ein eigenes Zimmer. Dazu gibt es großzügige Aufenthaltsbereiche. Hier werden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen, trifft man sich zu Angeboten wie Rätseln, Zeitungsschau oder Spielen. Insgesamt sind es rund 500 Quadratmeter, die hier zur Verfügung stehen. Dazu eine schöne Begegnungsstätte im Erdgeschoss, „die jetzt leider seit Monaten brach liegt“, so die Chefin.

Das soll sich wieder ändern, so bald es die Umstände zulassen. Einmal in der Woche soll es dann hier Angebote geben, darüber hinaus kann der Raum auch für externe Veranstaltungen beispielsweise von Vereinen oder Privatpersonen gemietet werden. Bis es so weit ist, bleiben die Bewohner unter sich. Abgesehen von jeweils einer Bezugsperson, die als Besuch erlaubt ist.

Von Corona nicht verschont

Wer hier einzieht, hat einen Pflege- und Betreuungsbedarf. Es gibt Bewohner mit Demenz oder mit körperlichen Beeinträchtigungen. Von morgens bis abends sind Pflegekräfte vor Ort, die die Versorgung übernehmen und sich um das Wohl der Bewohner kümmern. Elf Mitarbeiter gehören zum Team. Auch nachts ist immer jemand da.

„Auf Grund dieser Versorgung können die Bewohner hier bleiben bis zum Schluss, auch dann, wenn sich der Pflegeaufwand erhöht“, erklärt Verena Baumgärtel die Philosophie des Projektes. Einige der Bewohner haben sie und ihre Mitarbeiter vor dem Einzug zu Hause ambulant betreut. „Jetzt betreuen wir sie hier weiter“, sagt sie.

Doch auch die Leiterin und ihr Team bekommen die Folgen von Corona zu spüren. Die Chefin und Mitarbeiter werden positiv getestet beziehungsweise erkranken, Bewohner auch. Einige der alten Menschen verlieren sie im Laufe des Jahres für immer. Zwischenzeitlich wird es personalmäßig so eng, dass Angehörige bei der Betreuung mit einspringen.

Jetzt, mit fortschreitender Impfung, hat sich die Situation wieder gebessert. Es bleiben regelmäßig zwei Mal die Woche Tests für Bewohner und Mitarbeiter. Ein erheblicher Aufwand. Nun hoffen alle, dass es sich möglichst bald weiter entspannt. Und dann auch die Begegnungsstätte ihren Zweck erfüllen kann: Als ein Ort für ein Miteinander.