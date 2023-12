Blick vom Brückenaufleger in Altenroth über den Hohenwarte-Stausee zur Linkenmühle. Ein sieben Meter langer Zeppelin und Girlanden mit Deutschlandfahnen sollen den Wunsch nach Wiederaufbau der 1945 gesprengten Brücke symbolisieren.

Chronik Rückblick 2023: Das war das zweite Quartal 2023 in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf April bis Juni im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

1. April Bei einem Wohnhausbrand in Dörnfeld bei Königsee kommt ein Mann ums Leben. Über 70 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

1. April Aus für die Batterierecycling-Fabrik in Rudolstadt. Der Südkoreanische Investor SungEel zieht seinen Antrag auf Genehmigung zurück.

14. April Donnerschläge und Zeppelin am Hohenwartestausee. Hunderte Schaulustige verfolgen das Gedenken an den 78. Jahrestag der Sprengung der Linkenmühlenbrücke.

18. April Ein Holzlaster kippt bei Leutenberg um und blockiert stundenlang die Bundesstraße. Der entstandene Schaden wird mit 100.000 Euro angegeben.

29. April Giftiger Ölkäfer legt Schulgarten in Königsee lahm. Eine Lehrerin hatte einen der Fernsehbeiträge zum Ölkäfer gesehen und erkannte das Tier auf dem Schulgelände.

3. Mai Bauausschuss gibt grünes Licht für Kindergarten-Neubau in Saalfeld. Die neue Einrichtung soll 130 Kindern Platz bieten.

8. Mai Ein Großbrand zerstört die Kleinkunstbühne in Rudolstadt. Der Eigentümer konstatiert am Saal wirtschaftlichen Totalschaden. Das in einem anderen Gebäudeteil befindliche Letterkenny Irish Pub blieb verschont.

17. Mai Der Konzertsommer auf der Heidecksburg ist abgesagt. Die Durchführung des für Ende Juni geplanten Musik-Events scheitert unter anderem an Einschränkungen während der Bauarbeiten am Schloss.

Alexander Wenzel aus Probstzella hat die vermutlich größte im Freien überwinternde Palme Thüringens gezüchtet. Die größere seiner beiden Trachycarpus fortunei misst vier Meter bis zum obersten Wedel. Foto: Guido Berg / Funke Medien Thüringen

18. Mai Thüringens größte Palme wächst in Probstzella. Die Hanfpalme von Alexander Wenzel gedeiht seit 23 Jahren in der heimischen Erde.

25. Mai Antje und Dieter Nagel retten das „Haus des Volkes“ in Probstzella. Die engagierten Unternehmen werden dafür von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit dem Thüringer Verdienstorden geehrt.

8. Juni Seit 2017 werden zwischen Uhlstädt und Orlamünde mindestens 40 Millionen Euro verbaut. Jetzt ist die Ortsumfahrung Zeutsch fertiggestellt.

10. Juni Ein vor dem Krieg geflohenes Paar aus der Ukraine macht sich in Saalfeld selbstständig und eröffnet ein Café.

13. Juni Der Prinzessinnengarten wird für 700.000 Euro nach einer historischen Flurkarte von 1870 in Saalfeld rekonstruiert und eingeweiht.

19. Juni Das Schwarzatal feiert 100 Jahre Thüringer Bergbahn.

21. Juni Der Preis für „Saalegas“ fällt ab dem 1. August um bis zu 45 Prozent. Auch der Strom soll preiswerter werden.

24. Juni Saalfelder fängt im Stausee einen 1,92 Meter großen Wels.