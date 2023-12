Rückblick 2023: Neue Straßen und ein Schulanbau in Saalfeld-Rudolstadt

Der neue Kreisverkehr im Zuge der B 281 am Fingerstein in Saalfeld ist seit November in Betrieb. Die Kreisstadt hat in vier Kreisverkehre zwischen Marktkauf und Meininger Hof einen zweistelligen Millionenbetrag investiert.

Saalfeld/Rudolstadt Bei Zeutsch nimmt die B 88 einen neuen Verlauf, Saalfeld vollendet sein Kreisel-Projekt und der Kreis die Schule Uhlstädt

Das zu Ende gehende Jahr 2023 war auch eines, in dem große, zum Teil über Jahre gehende Bauprojekte im Landkreis fertiggestellt wurden. Bei Zeutsch wurde im Frühsommer ein Projekt fertig, dass offiziell unter „Ortsumfahrung“ lief, tatsächlich aber den Verlauf und vor allem die Überholmöglichkeiten auf der B 88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde komplett änderte.

Teilstück der neuen Ortsumfahrung Zeutsch der B 88. Eine Lärmschutzwand in Richtung Wohnbebauung ist bereits mit Graffiti besprüht. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Fast fünf Kilometer Länge, gut fünf Jahre Bauzeit und mindestens 40 Millionen Euro Kosten - das sind die Parameter für das nagelneue Stück Bundesstraße an der Grenze zum Saale-Holzland-Kreis. Ende Mai wurde die letzte Baustellenampel abgeschaltet. Still und leise, fast schon unheimlich, ging das neue Prunkstück unter Volllast. Keine offizielle Verkehrsfreigabe, kein Banddurchschnitt, kein Politikerlächeln in die Kamera - die Straße war einfach so fertig. Und hat sich den Rest des Jahres bewährt.

Größtes Straßenbauprojekt seit der Wende in Saalfeld

Auch in Saalfeld ging das größte Infrastrukturprojekt seit der Wende im November fast lautlos zu Ende. Zwischen Marktkauf und Meininger Hof sind in den vergangenen Jahren vier nagelneue Kreisverkehre entstanden, für die ein zweistelliger Millionenbetrag aufgewendet wurde. Der letzte von ihnen ging Ende November vorfristig in Betrieb. Für sämtliche Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger über Radfahrer bis zum motorisierten Individualverkehr und ÖPNV hat sich die Verkehrssicherheit rund um die Rudolstädter Straße erhöht.

Bessere Lernbedingungen für ABC-Schützen in Uhlstädt

Im Bereich Hochbau sticht bei den Maßnahmen des Landkreises ein Vorhaben heraus, das ebenfalls über mehrere Jahre angelegt und nicht frei von Problemen war. Zum Schuljahresbeginn Mitte Juli wurde der langersehnte Anbau an die zu klein gewordene Grundschule in Uhlstädt in Betrieb genommen.

Uhlstädts Schulleiterin Ulrike Weidner (Mitte) hat Anfang August den symbolischen Schlüssel für den Erweiterungsanbau von Landrat Marko Wolfram (SPD) erhalten. Glückwünsche gab es von Infrastruktur-Ministerin Susanna Karawanskij (Linke). Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Über erstklassige Lernbedingungen können sich seitdem die 47 Erstklässler der Grundschule in Uhlstädt freuen. In dem Erweiterungsanbau haben zwei neue Klassenräume mit je 60 Quadratmetern Fläche Platz gefunden, dazu gibt es jeweils 40 Quadratmeter große Horträume, neue Büros für die Schulleitung und neue Sanitäranlagen. Prunkstück ist eine überdachte Terrasse zur Bachseite, die von allen Räumen aus zugänglich ist.