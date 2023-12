Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von verschwundenen Ticketautomaten der Bahn, dem Handel im Wandel und Möglichkeiten zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Seit Tagen schon sind von den Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn sowohl im Bahnhof Saalfeld, als auch am Bahnsteig 1 in Rudolstadt nur die Sockel übrig. Weil zusätzlich noch zum Fahrplanwechsel vor gut einer Woche das DB Reisezentrum in Saalfeld geschlossen wurde, ist es im Moment nicht so einfach, im Städtedreieck an Tickets für die Intercity zu kommen, die seit Sonntag zehnmal am Tag durch das Saaletal rollen. Wenn man sich nicht so mit Computern und Apps auskennt.

Wir haben die Bahn gefragt, was da los ist, ob man überhaupt noch Tickets im Zug kaufen kann und wenn ja, was man dabei beachten muss. Nun warten wir auf Antwort.

Handel im Wandel in der Stadt und auf dem Land

Zwei Geschichten von Kollegen beschäftigen sich mit dem Handel im Wandel. In Saalfeld hat Martin Böttcher seinen Traum verwirklicht und kämpft nun mit einem Secondhandladen für Unterhaltungselektronik gegen die Wegwerfgesellschaft. Ein spannendes Vorhaben, über das wir gerne berichten.

Auch auf dem Land, wo der Einzelhandel nach der Wende besonders Federn gelassen hat, ändern sich manchmal die Dinge. In Lehesten etwa zieht sich ein Schreibwarenladen nach und nach zurück. Damit ist das „Lehstner Lädchen“ in der früheren Sparkassenfiliale der letzte Rundumversorger in der Berg- und Schieferstadt. Vor allem ältere Bürger wissen das Angebot zu schätzen.

Wie die Biber das Schiefergebirge erobern

Die Rückkehr der Biber in unsere Region hat schon vor mehr als einem Jahrzehnt begonnen. Längst haben sie sich von der Saale aus auch die Täler der Nebenflüsse vorgearbeitet. Ähnlich wie die Wölfe haben auch die Biber nicht nur Freunde, denn sie verändern das bekannte Gefüge. Wo die als niedlich geltenden Tiere im Gebiet der VG Schiefergebirge vorkommen und wie sie aufgenommen werden, haben wir für unsere Leser erfragt und schreiben es heute auf.

Einstimmung auf das Fest bei Konzerten und Gesang

Wer sich noch ein bisschen auf das bevorstehende Fest einstimmen will, hat dazu am Mittwoch vielfältige Möglichkeiten. Im Bürgerpark Kopernikus in Schwarza-Nord gibt es ab 14.30 Uhr ein Weihnachtsmärktchen mit Lichterfest, zum Lebendigen Adventskalender in Saalfeld lädt um 15.30 Uhr Lotus Licht ein und um 17 Uhr beginnt im Löwensaal das Lehrer-Weihnachtskonzert der Musikschule Rudolstadt.

Eine ganz besondere Premiere gibt es dann um 18 Uhr vor dem Schminkkasten des Theaters Rudolstadt. Begleitet von den Bläsern der Thüringer Symphoniker und unterstützt von Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Ensemble lädt das Theater zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein. Eine wunderbare Idee, die woanders Stadien füllt ...

Weitere Themen unserer heutigen Printausgabe:

