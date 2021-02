Auch bei Schnee und eisigen Temperaturen finden Coronatests in einem Innenhof der Thüringen-Kliniken statt. An verschiedenen Stellen rund um das Krankenhaus wird der Weg zu dem THW-Container gewiesen.

Saalfeld-Rudolstadt Mit 99,8 liegt der Wert nach 95,9 am Freitag aber noch immer zweistellig

Saalfeld-Rudolstadt: Inzidenz am Samstag leicht gestiegen

Das war knapp: Mit einer Inzidenz von 99,8 - gemeint sind neue Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt der letzte in der Reihe der Landkreise bundesweit, die einen zweistelligen Inzidenzwert aufweisen können. Dreistellige Werte gibt es bei 37 Landkreisen. Damit ist zwar das auch von Landrat Marko Wolfram begrüßte Ziel sinkender Infektionszahlen nicht aus dem Blick, aber der Samstagstrend stimmt zumindest in dieser Momentaufnahme nicht mehr.