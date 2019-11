Alle Unterrichtsräume funktionieren, die Heizung läuft, die elektronischen Tafeln haben Verbindung zum Internet: Eigentlich, so Schulleiterin Andrea Pabst, läuft der Betrieb an der Regelschule Gräfenthal ohne Einschränkungen oder Probleme.

Doch gibt es scheinbare Kleinigkeiten, die das Bild stören: Durch 21 Fenster, unter anderem in ihrem Zimmer, zieht es. Ein großer Teil des Schulhofs ist lediglich mit Splitt bestreut, eine wüste Fläche neben dem Eingang per Gitter gesichert, an einem Nebengebäude blättert der Putz. Und hätte der Schulförderverein nicht geholfen, gäbe es den neuen Drucker nicht, der Kopien auch in Farbe ermöglicht.

Selbst für manche Lehrmittel fehlt es schlicht an Geld

Die neue Sporthalle am Gorndorfer Gymnasium, ein Anbau für die Grundschule Uhlstädt, die Hort-Sanierung in Königsee – regelmäßig wird über Großinvestitionen des Landkreises in seine Schulen berichtet. Doch die Erfolgsmeldungen überdecken ein seit Jahren schwärendes Problem: Für viele Reparaturen und Ersatzanschaffungen, selbst für manche Lehrmittel, fehlt es schlicht an Geld. Und so kommt es, dass Chemielehrer auf manche Experimente verzichten, weil die Gefahrschränke mit Gasabsaugung veraltet sind. Oder dass sich im Biologieunterricht Schüler an nur einem Mikroskop abwechseln, da Klassensätze dieser Geräte fehlen. Oder die Schulverwaltung einen Caterer auch noch fürs Spülen und Transportieren des Geschirrs bezahlen muss, weil der Großspüler einer Schule ausgefallen, für einen neuen aber kein Geld da ist.

Und so wartet die Grundschule Kamsdorf seit drei Jahren auf die Beseitigung der Feuchteschäden am Speisesaal, die in Probstzella auf die Sanierung der Toiletten und die in Meuselbach auf die Generalüberholung des dritten Obergeschosses. Die Regelschule in Bad Blankenburg müsste längst einen neuen Heizkessel haben – vertagt. Am Gymnasium Rudolstadt sind die Archivräume weiter feucht, die Sporthalle der Berufsschule Unterwellenborn immer noch ohne vernünftige Heizung.

Allein an den Grundschulen wurden in den Jahren 2018 bis 2020 geplante Investitionen von 2,1 Millionen Euro aufgeschoben. An den Regelschulen sind es 1,9 Millionen Euro, an den Gymnasien 1,3 Millionen, an den Berufsschulen eine Million und an den Förder- und Gemeinschaftsschulen noch einmal 1,5 Millionen Euro. Dazu kommen weitere 700.000 Euro für die Musikschulen sowie die Sternwarte. Auf rund 8,6 Millionen Euro beziffert die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des Landkreises in einer Aufstellung für den am Dienstag tagenden Haushalts- und Finanzausschuss den aufgelaufenen Investitionsstau allein an den Schulen. Würden eigentlich regelmäßig fällige Schönheitsreparaturen (Maler- und Fußbodenlegearbeiten) mit etwa 50.000 Euro pro Schule mit berücksichtigt, läge der Bedarf sogar bei rund zehn Millionen Euro.

Landrat fordert auskömmliche Finanzierung vom Land

Ebenfalls nicht gut steht es um die Zukunft der 227 Kilometer Kreisstraßen. Hier fehlen laut Sachgebiet Tiefbau rund 3,8 Millionen Euro, für Arbeiten an sonstigen Verwaltungsgebäuden fünf Millionen. Wenigstens eine Besserung zeigt die Bilanz im Brand- und Katastrophenschutz. Hier wurde der Investitionsstau seit 2014 um rund 70 Prozent auf eine Million Euro gesenkt. Allerdings beläuft sich der noch offene Finanzaufwand auf 12 Millionen Euro. Unterm Strich fehlen dem Landkreis mehr als 20 Millionen Euro, um Straßen, Gebäude und Ausrüstung wenigstens nicht weiter verfallen zu lassen.

„Trotz unseres sparsamen Wirtschaftens reicht die Finanzausstattung durch Land und Bund nicht annähernd aus, um unsere Aufgaben zu erfüllen“, erklärte Landrat Marko Wolfram (SPD) im Vorfeld der Ausschusssitzung. Während es für Sanierungen und Neubauten gute Förderprogramme gebe, müsse der Landkreis die Werterhaltung aus eigener Kraft leisten, was aber seit vielen Jahren nicht gelinge. Nötig sei endlich die schon mehrfach versprochene auskömmliche Finanzierung der kommunalen Familie durch das Land.