Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfeld-Rudolstadt: Viel Arbeit, aber kaum Umsatz bei Reisebüros

Corona durchkreuzt die Reisepläne im Jahr 2020. In den Reisebüros sind die Folgen besonders spürbar. „Arbeit ist jede Menge da, aber man verdient nichts dran“, sagt Sabine Gebser, Mitarbeiterin im Reisebüro Lautenschläger am Rudolstädter Markt. Serviceleistungen wie Stornierungen und Umbuchungen sind hier momentan die Hauptbeschäftigung. „Aber es läuft langsam wieder an, vor allem mit Buchungen im Inland. Noch sind wir aber lange nicht da, wo wir wieder hin wollen“, ergänzt sie. Was fehlt, sind die Kreuzfahrt- und Fernreisebuchungen. „Das macht sich am Umsatz bemerkbar“.