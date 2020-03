Saalfeld-Rudolstädter Bauern wollen Kinder-Notfallbetreuung

„Uuund hoch!“. Das Massivholz-Mobiliar im Saal des Kamsdorfer Landgasthofs „Zollhaus“ ist noch von schwerer LPG-Qualität, weshalb Burkhard Zückler und Friedhold Anemüller sich schon richtig ins Kreuz stemmen müssen, um die Sechs-Personen-Tische zu bewegen. Die Hälfte der Möbel wandert jetzt erst mal ins Lager, damit im Saal die 1,50 Meter Abstand zwecks Ansteckungsvermeidung eingehalten werden. Ab sofort haben nur noch um die 60 statt der normalerweise bis zu 150 Gäste Platz, die wochentags zur Frühstücks- und Mittagszeit das „Zollhaus“ füllen. „Macht nichts“, kommentiert Gaststätten- und Fleischerei-Chef Andreas Taudte sarkastisch, „wir haben ja seit Montag auch nur noch halb so viele Gäste.“

Taudte hofft, mit einer Offensive für Essen auf Rädern das Umsatzloch ein wenig zu füllen, die Menschen könnten direkt im Landgasthof anrufen und anhand der Tageskarte die Speisen nach Hause liefern lassen. Aber für die Agrargenossenschaft Kamsdorf, zu der die Gaststätte samt Küche und Catering gehört, sei der Gästeschwund aber noch das geringste Problem der Corona-Krise.

Beschäftigte sind nicht beliebig einsetzbar

Was den Landwirten wirklich zu schaffen macht, lässt sich beispielhaft ein Stockwerk höher im Büro von Vorstandschef Dirk Reichelt besichtigen – nämlich Linus, der gerade ein paar Stifte vom Schreibtisch kullert. Reichelts zweijähriger Sohn geht eigentlich in den Könitzer Awo-Kindergarten, seine Mutter arbeitet in der Fleischerei der Agrargenossenschaft, sie hatten daher die Notfallbetreuung per Formblatt beantragt, darauf hoffend, mit ihrer Tätigkeit zur „kritischen Infrastruktur“ in Sachen Versorgung zu zählen, wie es in den Richtlinien des Bildungsministeriums heißt. „Aber am Montag um 18 Uhr kam dann per Telefon die Ablehnung“, berichtet Reichelt.

Dirk Reichelt, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Kamsdorf, hat seinen Sohn Linus mit ins Büro genommen, da seine Frau in der Fleischerei arbeitet und eine Notfall-Betreuung im Kindergarten abgelehnt wurde. Foto: Foto: Jens Voigt

Jetzt versuchen er und seine Frau, ihre Arbeitszeiten so zu verschieben, dass sie auf Linus wechselseitig aufpassen können – und sei es im Chefbüro.„Aber das geht nicht überall im Unternehmen “, unterstreicht Reichelt. Weder könnten Kinder in die Ställe oder auf die Traktoren mitgenommen werden, noch sei das Personal einfach zu verschieben. „Ich kann die Leute aus der Küche nicht in die Milchviehanlage schicken oder die Fleischer zum Düngen“, erläutert der Vorstandsvorsitzende. Und wer ernsthaft glaube, man könne doch ein paar Ruheständler wieder aktivieren, habe schlicht „keine Ahnung“ von der modernen Landwirtschaft.

„Wenn noch drei, vier Leute krankgeschrieben würden, dann knallt es.“

Je nach Bereich seien etwa zehn bis 15 Prozent der Beschäftigten Elternpaare mit Kindern im Betreuungsalter, nicht selten seien auch die Großeltern im Unternehmen. Die meisten versuchten, die Betreuung irgendwie zu regeln, so Pflanzenbau-Chef Marcel Schnorr, „aber wenn noch drei, vier Leute krankgeschrieben würden, dann knallt es“. Ausgerechnet jetzt, da mit Feldvorbereitung, Aussaat und dem ersten Futterschnitt in hoffentlich drei Wochen wieder die volle Kapelle benötigt werde.

Auch in der Tierhaltung sei man personell auf Kante genäht. Kühe, Schweine, Gänse und Enten müssten nun einmal ordentlich versorgt werden, von morgens bis abends und an jedem Tag. „Ohne Landwirtschaft gäbe es keine Lebensmittel zum Verkaufen“, stellt Reichelt klar, „also müssen unsere Leute auch den Anspruch auf Notfallbetreuung ihrer Kinder bekommen“. Im benachbarten Saale-Orla-Kreis gehe das ja schließlich auch. Dort führt die am Montag erlassene Allgemeinverfügung ausdrücklich „Ernährungswirtschaft/Landwirtschaft“ als Teil der „kritischen Infrastruktur“ auf. Das könne der hiesige Landrat doch auch verfügen, findet Reichelt.

Bei Unsicherheiten berät das Landratsamt

Jürgen Uting, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, bestätigt personelle Nöte wegen häuslicher Kinderbetreuung in fast allen größeren Betrieben. Manch einer behelfe sich mit einem eigens eingerichteten Spielzimmer in der Verwaltung, wo Kinder mehr oder weniger beschäftigt würden. Aber das sei eigentlich nicht zulässig. Uting hat deshalb bei Landrat Marko Wolfram (SPD) dringend um eine Lösung ersucht, die Landwirte in dieselbe Kategorie wie Polizisten und Ärzte aufrücken lässt.

Die wird es geben, heißt es am Nachmittag aus dem Landratsamt. Nicht per eigener Allgemeinverfügung, sondern durch eine Klarstellung gegenüber den Trägern von Kindergärten und Schulen, dass eben auch die Landwirtschaft zu den „Bereichen von zentraler Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern oder Diensten“ gehört, für die das Bildungsministerium die Notfall-Betreuung der Kinder vorsieht. Sollten Leitungen von Kindereinrichtungen trotzdem unsicher bei einem Ausnahme-Antrag sein, stehe Marianne Baumann von der Kita-Fachberatung für Fragen zur Verfügung – direkt unter Telefon 03671/82 37 44.