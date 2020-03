Saalfelder Klinikchefs: Wir fühlen uns völlig allein gelassen

Als „Witz“ haben die Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken, Manuela Faber und Thomas Krönert, den Gesetzentwurf zum Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz bezeichnet. Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegte Entwurf riskiere gerade in dieser akuten Krisensituation das Fortbestehen der Kliniken. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

In einem Brief an Thüringens Gesundheitsstaatssekretärin Ines Feierabend fordern Faber und Krönert: „Lassen Sie uns nicht mit ungeklärten finanziellen Fragen allein.“Am Wochenende war der Gesetzesentwurf in einer Telefonkonferenz der Gesundheitsministerien nachgebessert worden. Nach Auffassung der Klinik-Geschäftsführer reichen die Änderungen aber längst nicht aus. Dies betreffe zum einen die Sicherstellung der Liquidität der Krankenhäuser wie auch pragmatische Lösungen, um Personal von Bürokratie zu entlasten.

Bettenbelegung in Häusern um Hälfte reduziert

In ihrem Brief an Feierabend beschreiben sie die aktuelle Situation in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck: „Wir haben in unseren drei Krankenhäusern entsprechende Kapazitäten bereits seit der vergangenen Woche geschaffen und uns gut gerüstet für das, was kommen wird.“ So wurden unter anderem eine eigene Pandemiestation in Betrieb genommen, die Kapazitäten an Beatmungsplätzen sowie Personal dafür geschult. Am Samstag holten Mitarbeiter Desinfektionsmittel sogar selbst beim Händler ab, um überhaupt arbeitsfähig zu bleiben.

Auf Weisung von Bund und Ländern waren in der vergangenen Woche von den Krankenhäusern nicht zwingend notwendige Operationen abgesagt worden, um die Kliniken auf Corona-Patienten vorzubereiten. Auch an den Thüringen-Kliniken hatte man dadurch die Belegung mit Patienten auf etwa 50 Prozent heruntergefahren und ebenso die Intensivbettenbelegung um die Hälfte reduziert.

Liquiditätsausfälle sollten laut Spahn übernommen werden

Gesundheitsminister Spahn hatte den Kliniken zugesichert, dass die entstehenden Erlös- und Liquiditätsausfälle übernommen werden, um etwa Gehälter zu bezahlen oder die völlig überteuerte Schutzkleidung zu beschaffen. „Wir fühlen uns durch die jetzt bekannt werdende Regelung von der Politik völlig allein gelassen und sind maßlos enttäuscht“, so Faber und Krönert.

Manuela Faber verwies auf den Kompromiss, den die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit der Bundes-AOK ausgehandelt hatte. Dieser sah vor, alle bürokratischen Hürden für die Zeit der Krise auszusetzen, um das Personal zu entlasten. „Wir brauchen in der aktuellen Situation jede freie Minute und jeden Mitarbeitenden in den Kliniken für die Bewältigung der Krisensituation – und nicht zum Rechnungsschreiben und Dokumentieren der Leistungen“, so die Geschäftsführer.