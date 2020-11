Saalfelder Wäscherei kämpft ums Überleben: Trübe Aussichten trotz sauberer Wäsche

Geschlossene Gaststätten, verwaiste Kinos, stillgelegte Fitnessstudios – das sind die nahe liegenden Bilder zum Stichwort Corona-Lockdown. Doch die staatlich verordnete Virusabwehr trifft auch Unternehmen, die eigentlich fast arbeiten könnten wie vor der Pandemie, wenn sie denn noch genügend Arbeit hätten – zum Beispiel die Saalfelder Wäscherei. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Waschanlagen so groß wie Schiffscontainer, eine Vereinzelungsmaschine, die ganze Ladungen in einzelne Stücke trennt, gut zehn Meter lange Mangel- und Lege-Straßen. Karsten Dietrich führt sichtlich stolz durch die Wäscherei in der Kelzstraße, die sein Vater Gerhardt nach der Wende übernommen und 2002 an ihn übergeben hatte. 2012 hatten sie die neue Halle gebaut, eine neue Waschstraße hineingestellt, später folgten Hochleistungstrockner und bessere Kompressoren. Dietrich strukturierte das Geschäft um: weniger von der sehr aufwendigen Wäsche aus Pflegeheimen, dafür viel mehr Textilien aus Hotels, dazu ein paar Restaurants. Das Privatkundengeschäft verlagert auf eine Partnerfirma, die die gesammelten Einzelaufträge als große Ladung durchreicht. Ende 2019, nach dem besten Jahr der Firmengeschichte, bestellte Dietrich zwei neue Mangelstraßen, jede rund eine halbe Million Euro teuer und per Kredit finanziert. „Wir haben an Technik das Neueste, was es auf dem Markt gibt“, bilanziert der 51-jährige Textilreinigungsmeister. Damit sollte die Familienfirma standhalten gegen die Großen der Branche. Dann kam Corona.

Die Restaurants, wenn überhaupt, liefen ab März nur noch auf Schmalspur, die Hotellerie krachte auf null. Rund drei Viertel der Aufträge fielen weg, erst im August liefen Hotels und Gaststätten wieder einigermaßen auf Normalniveau. „Ab September kamen wir wieder gut auf Touren“, meint Dietrich, dessen Frau, Sohn und Schwester ebenfalls im Betrieb arbeiten. Nun trifft es erneut Hotels und Gastronomie. „Obwohl die Branche nun wirklich alles getan hatte, um Infektionen zu vermeiden, mit Platzbeschränkungen, Spuckschutz und Bewegungskorridoren. Man war vergleichsweise sicher aufgehoben. Und trotzdem werden die dichtgemacht“, ärgert sich der Unternehmer.

Firma erfüllt Kriterien für Staatshilfe nicht

Erneut also Kurzarbeit für fast alle der 46 Beschäftigten: vier Stunden Arbeit täglich statt eine ganze Schicht. Verlängert sich der Stillstand von Hotels und Gaststätten sowie sonstigem Feierbetrieb noch bis Jahresende, wovon Dietrich ausgeht, droht nach seiner Schätzung der Wäscherei ein Umsatzverlust von etwa 450.000 Euro und damit rund ein Fünftel des normalen Jahresertrags. Unterstützung vom Staat? Dietrich lächelt gequält: „Einmal 30.000 Euro im Frühjahr als Soforthilfe, das war’s.“ Würden in der Kelzstraße beispielsweise mindestens zu 80 Prozent Airline-Ausstattung gereinigt, bekäme man den Umsatzausfall zumindest teilweise ersetzt. Doch als sogenannter Mischbetrieb geht das Saalfelder Unternehmen bei den Corona-Sonderprogrammen des Bundes bislang leer aus. Und wird aus Dietrichs Sicht trotz Krise weiter vom Staat malträtiert. Beispiel Energie: Mit rund drei Millionen Kubikmetern Gas und etwa 330.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr gehört die Wäscherei zwar zu den Großabnehmern in der Region, bekommt aber im Unterschied zu etlichen Industriebetrieben weder die EEG-Umlage bei der Elektroenergie erlassen noch die ab nächstem Jahr fällige CO 2 -Abgabe rabattiert. „Angeblich, weil wir nicht im internationalen Wettbewerb stehen“, ärgert sich Dietrich.