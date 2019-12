Saalfelder Zweckverband peilt Klärschlamm-Verbrennung an

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) hat als fünfter Zweckverband den Beitritt zu einem noch zu gründenden Dachverband für die künftige Klärschlammbeseitigung mit Arbeitstitel „Klärschlammkooperation Thüringen“ (KKT) beschlossen.

In der Verbandsversammlung am Mittwoch votierten die anwesenden acht Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für die Bildung einer solchen Kooperation. Sie wird bereits seit rund eineinhalb Jahren vorbereitet und zählt inzwischen 26 beitrittswillige Zweckverbände mit Schwerpunkt in Ostthüringen. Der ZWA wäre in diesem Verbund derjenige mit dem vierthöchsten Aufkommen an Klärschlamm, nämlich rund 7,8 Prozent der etwa 84.000 Tonnen pro Jahr, die in den 26 Verbandsgebieten zusammenkommen. Wie ZWA-Geschäftsleiter Andreas Stausberg informierte, soll bis Mitte nächsten Jahres noch um weitere Mitglieder vor allem aus Mittelthüringen geworben werden, um eine künftige Klärschlamm-Verwertung so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Bis Ende 2028 müsse dann eine endgültige Entscheidung getroffen werden, ob die KKT eine eigene Verbrennungsanlage errichtet und betreibt oder sich eventuell mit Entsorgern in Nachbar-Bundesländern zusammentut. Denkbar wäre dies zum Beispiel mit dem sich bildenden Verband in Westsachsen.

Eigene Anlage soll Entsorgungspreis halbieren

Hintergrund der geplanten Kooperation ist zum einen die gesetzlich extrem eingeschränkte Ausbringung von Klärschlamm als Dünger auf Feldern. Dies hat zur Folge, dass die Entsorgung in Müllverbrennungsanlagen oder Zementöfen extrem teuer geworden ist. Private Entsorger fordern bis zu 200 Euro je Tonne. Im Oktober 2017 ist zudem die novellierte Klärschlammverordnung in Kraft getreten. Zudem sind Betreiber größerer Kläranlagen künftig verpflichtet, den im Klärschlamm enthaltenen Phosphor zurückzugewinnen - ab 2029 alle Kläranlagen größer als 100.000 Einwohnerwerte (EW) und ab 2032 alle Kläranlagen mit mehr als 50.000 EW. Damit wären auch die Kläranlagen in Saalfeld und Rudolstadt betroffen. Vom Nachbar-Zweckverband Orla in Pößneck hieß es vor einigen Tagen, mit der Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage sei in etwa zehn Jahren zu rechnen. Derzeit wird von einer kreditfinanzierten 36-Millionen-Euro-Investition ausgegangen. Die Baukosten sollen später über den Klärschlammentsorgungspreis – angepeilt sind rund 100 Euro pro Tonne - refinanziert werden. Eventuelle Fördermittel könnten die Belastung der Gebührenzahler senken. Als günstigste Standorte hätten bisherige Untersuchungen drei Gewerbegebiete entlang der Autobahn A4 in Ostthüringen ergeben.

Allein sechs Millionen für Kläranlagen-Umbau in Saalfeld

„Nächstes Jahr dürfte es hier anders aussehen“, so hatte Geschäftsleiter Stausberg seinen Amtsvorgänger Helmut Schmidt begrüßt, der als Gast die Sitzung verfolgte. Der auf rund sechs Millionen Euro veranschlagte Umbau der Saalfelder Kläranlage, um hier aus Faulungsgas Strom erzeugen zu können, gehört zu den für 2020 geplanten Investitionen im Abwasserbereich. Mit insgesamt rund 22,1 Millionen Euro ist hier eine erneute Steigerung gegenüber diesem Jahr (14,05 Millionen) vorgesehen, wobei im Zentrum der Anschluss weiterer Orte wie Wöhlsdorf, Crösten, Fischersdorf, Birkigt und Lausnitz an die Kläranlage Saalfeld sowie von Ammelstädt, Teichröda und Großkochberg an die Rudolstädter Anlage steht. In Reitzengeschwenda wird der Anschluss an die künftige Kläranlage Drognitz zum Ausbau in der Ortslage führen.

Gebührensteigerung ab 2021 zu erwarten

In der Trinkwasserversorgung will der ZWA im nächsten Jahr knapp elf Millionen Euro für Investitionen ausgeben, so etwa für die Qualitätsverbesserung in Großkochberg und im Loquitztal durch Anschluss an das Wasserwerk Gräfenthal sowie diverse Leitungserneuerungen. Ob freilich alle Planungen aufgehen, bleibt eher abzuwarten. In diesem Jahr hatte der ZWA rund 24 Millionen Euro als Kreditaufnahme geplant, dann aber nur 13 Millionen tatsächlich benötigt, weil einige Vorhaben aus Kapazitätsgründen verschoben werden mussten. Trotz aller Freude über die anhaltenden Niedrigzinsen, die die überwiegend kreditfinanzierten Investitionen erleichtern, steigen freilich auch die Aufwendungen, um Netz und Anlagen am Laufen zu halten. Was unweigerlich zu höheren Gebühren ab 2021 führen wird. Ersten Prognosen zufolge wird mit Steigerungen von etwa 20 Cent je Kubikmeter Trinkwasser und wahrscheinlich weniger als 50 Cent je Kubikmeter Abwasser zu rechnen sein.