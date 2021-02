Königsees Bürgermeister Marco Waschkowski begutachtet die neuen Sanitäranlagen in der Turnhalle am Waldhaus.

Sanierungsschlussspurt an der Waldhaus-Turnhalle in Königsee

Die Sanierungsarbeiten im Innern der Turnhalle am Waldhaus stehen kurz vor der Beendigung. Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) machte sich deswegen jetzt auf der Baustelle ein Bild vom Stand der Arbeiten. Seit Juli 2020 wurde in einem 3. Bauabschnitt die Komplettsanierung des Erdgeschosses mit Sanitär-, Umkleide-, Technik- und sonstigen Räumen durch die Firmen HSE Wachsmuth, Bender Bau, Elektro Mann, Fliesen- und Mosaikleger Jens Lattermann und andere vorgenommen. Der marode Geräteraum-Anbau am Westgiebel der großen Halle wurde während dieses Bauabschnittes abgebrochen und mit einem zusätzlichen Zugang von außen neu errichtet.