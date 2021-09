Schloss Schwarzburg: Lust und Leid einer Schaubaustelle

Schwarzburg Carola Niklas hält am 2. September um 18 Uhr einen Vortrag zu den Herausforderungen und Chancen am Beispiel des Hauptgebäudes

Am 2. September um 18 Uhr gibt Architektin Carola Niklas, Baureferentin bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Einblicke in die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre im Schloss-Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg. Das in den 1940er Jahren schwer beschädigte Gebäude wurde 2019 und 2020 als Schaubaustelle präsentiert, seit Juli 2021 sind dort erste Innenräume im Rahmen von Veranstaltungen zugänglich.

Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe „Schloss Schwarzburg – Denkort der deutschen Geschichte“ und findet im Emporensaal im Schloss-Hauptgebäude statt.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung über die Museumskasse im Torhaus ist erforderlich (T: 036730 - 39 96 30). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kontaktdaten werden erfasst. Der Zugang erfolgt über das nördliche Treppenhaus.

Donnerstag, 2. September 2021, 18 Uhr, Schwarzburg, Schloss-Hauptgebäude