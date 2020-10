Ihr Mütchen kühlen wollten zwei Halbstarke jetzt in Sitzendorf. Das dürfte teuer werden.

Schmierfinken an der Schwarza bekommen Ärger

Was soll schon groß passieren? Das dachten sich offenbar zwei Halbstarke aus dem Schwarzatal, als sie sich neulich einen Jux daraus machten, nicht wie sonst gern mit einer voll aufgedrehten Boom-Box auf der Schulter und Alkohol trinkend, durchs Dorf zu ziehen und jeden, der sie ermahnte, leiser zu sein, anzupöbeln, sondern stattdessen hinter der Schwarza durchs Rußland zu ziehen.

Dort fiel ihnen nichts „Schlaueres” ein, als mit einer Spraydose schwarzer Lackfarbe die Gegend zu verschönern. Erste Leidtragende dieser Aktion waren ein Schild und eine Bank im Luna-Park, es folgte ein Verkehrsschild und schließlich die Hinweistafel der Rolandsruh, einige Meter flussabwärts. Weil sich die beiden Missetäter schon früher „beliebt“ gemacht hatten, hatte man auch schon ein Auge auf sie. Deswegen konnte sich letztlich die informierte Polizei die beiden auf frischer Tat ertappen.

Martin Friedrich, Bürgermeister in Sitzendorf (CDU/Brauchtum/Feuerwehr), plädiert als Vertreter der Kommune, die den Sachschaden erlitt, eigentlich für einen pragmatischen Umgang mit solchen Jugendverfehlungen. „Die Bushaltestelle an der Schule wurde früher auch schon mal beschmiert. Ich finde aber, wenn sich die Missetäter melden und bereit sind, den Schaden wieder zu beheben, dann haben sie eine zweite Chance verdient.“

Das sieht er allerdings bei den neuerlichen Schmierereien entlang der Schwarza nunmehr als verwirkt an. Dazu kommt ein anderer Umstand. Indem nicht nur herumgeschwirrt wurde, sondern auch die Buchstaben „ACAB“ unverkennbar waren, ist eine rote Linie überschritten.

ACAB steht für „All Cops Are Bastards“ und stelle unverhohlene Verachtung gegenüber der Polizei als staatlichem Organ dar. „Hier wird uns also dann demnächst eine Fachfirma eine Rechnung stellen, die wir an die Verursacher weiterleiten.“