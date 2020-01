Schülerzahl in Kaulsdorf klar über der Prognose

Eigentlich ist der Sonnabend schulfrei, doch an der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf herrscht am späten Vormittag ziemlicher Betrieb: Schüler mit Namensschildern an der Brust führen Erwachsene durchs Haus, erklären, wie „Lesekisten“ zustande kommen oder stellen ihre jüngsten Projektarbeiten vor. Jakob Matthäs und Marvin Oswald zum Beispiel haben eine ganze Ausstellung aufgebaut, mit Forsttechnik, einer Jungfichte im Wassereimer, ausgestopften Waldtieren, allerlei Holzprodukten und einem Video in Endlosschleife.„Der Wald in Thüringen“, das ist ihr Projektthema, es geht um Zustand und Nutzen, vor allem aber um die Zukunft. „Die Fichten-Monokultur hatte ihre wirtschaftlichen Gründe, aber im Klimawandel keinen Bestand mehr“, erklärt Jakob kundig, „Mischwälder sind viel stabiler.“ Beide Zehntklässler wollen zwar beruflich nicht unbedingt in den Wald tauchen, aber als Hobby auf jeden Fall. Jakob ist bereits Jungjäger, Marvin will es werden.

Täglich individuelle Lernzeit für alle

Projektorientiertes Lernen ist einer der Schwerpunkte der Gemeinschaftsschule, wie Lehrerin Sabine Velke dem guten Dutzend Eltern aus der Kaulsdorfer Umgebung erklärt, die sich gerade mit ihren Kindern zum Kurzvortrag versammelt haben. Ziel sei es, die Schüler zu mehr selbstständigen Lernen und ausdauernder Arbeit an einem Thema zu bringen, um den Übergang in den Beruf zu erleichtern. Vier Stunden Projektarbeit pro Woche gibt es schon für die Fünft- und Sechstklässler, später werden es wegen des wachsenden Fächerkanons weniger. Eine weitere Besonderheit: die wöchentliche Klassenleiterstunde bis zur 8. Klasse, in der kein Lehrstoff vermittelt, sondern neben Organisatorischem vor allem darüber gesprochen wird, wie die Kinder mit der Schule und untereinander zurechtkommen. Allen Schülern stehen jeden Tag zwei Räume offen, um nach oder zwischen den Unterrichtsblöcken unter Betreuung von Lehrern ihre jeweils 40-minütige individuelle Lernzeit zu gestalten, also Unterrichtsstoff nachzubereiten, Hausaufgaben zu machen oder auch mal einfach Entspannung im Gespräch zu suchen – für die 5. bis 7. Klassen verpflichtend, für die älteren Jahrgänge etwas lockerer.

Ebenfalls nicht selbstverständlich: In der Kaulsdorfer Einrichtung ist nicht nur eine Schulsozialpädagogin tätig, die sich zum Beispiel um Kinder mit besonderem Förderbedarf kümmert, sondern seit Jahresbeginn auch wieder ein Schulsozialarbeiter als wichtiger Ansprechpartner in allen Fragen, die nicht unmittelbar mit dem Unterricht zu tun haben. „Die Kinder fühlen sich wohl in den Klassenverbänden“, betonte der geschäftsführende Schulleiter Michael Krieck. In den fünf Jahren seit Start der Gemeinschaftsschule sei nur eine Schülerin vor Ende der 10. Klasse ans Gymnasium gewechselt. Und statt rund 150 Schülern, die der Landkreis für dieses Jahr prognostiziert hatte, besuchen nun schon knapp 240 die einzige Gemeinschaftsschule im Landkreis. Gestartet war man mit 145. In den letzten Jahren habe es im Durchschnitt 38 Neuanmeldungen gegeben, erzählt Beratungslehrerin Birgit Hedwig; allein nach der ersten Stunde an diesem Vormittag stehen 13 Namen in der Anmeldeliste.

Schüler kommen teils aus großer Entfernung

Was die Eltern naturgemäß am stärksten interessiert, zeigte sich in den Fragen an Velke und Krieck. Ganz vornweg: Personalausstattung und Stundenausfall. Mit 20 Lehrkräften, von denen im Schnitt 15 zur Verfügung stehen, könne man zwar alle Fächer in den insgesamt elf Klassen unterrichten, jedoch insbesondere bei Krankheitsfällen nicht die gesamte Stundentafel und nicht immer durch den jeweiligen Fachlehrer, erläutert Krieck. Komme es zu Stundenkürzungen, garantiere man trotzdem eine Betreuung der Kinder bis zur Abfahrt der ersten Busse in die Heimatorte. So manches Kind erwartet dann eine ziemlich lange Fahrt: Der Einzugsbereich der Gemeinschaftsschule reicht inzwischen bis Altenbeuthen, Gräfenthal und Unterwellenborn.