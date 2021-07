Schwerstverletzter Motorradfahrer nach Unfall in Schwarzburg

Schwarzburg. Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder bei Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein 62 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer sei am Donnerstag nach einem Kreisverkehr ins Rutschen geraten, dabei auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem 62-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 62-Jährige sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der andere Mann wurde leicht verletzt. Warum er ins Rutschen geriet, war zunächst unklar.