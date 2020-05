Landkreis. Stand Mittwoch: sechs Menschen infiziert und 59 in Quarantäne.

Sechs Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt infiziert

Mit Stand Mittwoch, 27. Mai, sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 70 Personen seit Beginn der Corona-Krise positiv auf Covid-19 getestet worden. Aktuell sind 6 Personen mit dem Virus infiziert. Der neue positive Fall ist der erste im Landkreis seit 18. Mai. Derzeit befindet sich eine Person mit bestätigter Infektion in stationärer Behandlung in den Thüringen-Kliniken. 59 Personen sind weiterhin in Quarantäne.