Schwarzatal. Wasser- und Abwasserverband Ilmenau arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur und will es tagsüber schaffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sitzendorf am Donnerstag morgen teils ohne Trinkwasser

In Sitzendorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat der obere Ort derzeit kein Trinkwasser. Bei Bauarbeiten sei eine in den Plänen nicht verzeichnete Leitung beschädigt worden, so Bürgermeister Martin Friedrich. Deswegen habe der Wasserverband Ilmenau (WAVI) vorübergehend die Versorgung des ganzen Ortsteils unterbrechen müssen. Man habe ihm auf Nachfrage versichert, dass - auch unter der besonderen Lage, in der derzeit sehr viele Menschen zu Hause seien, die Reparatur noch am heutigen Tage abgeschlossen sein werde und danach umgehend die Wasserversorgung wieder gewährleistet werde.