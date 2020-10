Dass dieses Thema dringlich ist, darüber herrschte Einigkeit. Bereits in der Vorwoche im Kreistag verkündet und kritisiert, schlägt es nun auch im Schwarzatal höhere Wellen: Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt schließt Zweigstellen.

Die Perspektive der Betroffenen überrascht nicht: Von den bisher drei Filialen bleibt eine übrig. Dass die Vertreter der betroffenen Kommunen hier einen weiteren tiefen Einschnitt in die Eckpfeiler dörflicher Gemeinschaft sehen, ist kein Wunder. Martin Friedrich, Bürgermeister in Sitzendorf, wo zumindest der Geldautomat weiterhin in Betrieb bleibt: Ein Dorf habe früher das Rathaus, die Schule, die Kirche und die Sparkasse gehabt. Zuerst war oft der Pfarrer weg oder musste geteilt werden, dann der Bürgermeister nur noch ehrenamtlich, die Verwaltung im Nachbarort ebenso wie die Schule. Mit der Sparkasse ist das letzte Stückchen weg, so die Argumentation vor allem der Alten im Dorf.

Sitzendorf behält wenigstens den Geldautomaten

Auch wenn ihm als Verwaltungsratsmitglied die geschäftliche Lage bewusst sei, könne man die Entscheidung nicht unkommentiert lassen. Er stehe dazu, dass die Gemeinde einen Raum im neuen Multifunktionsgebäude zur Verfügung stellen solle, in dem Beratungstermine stattfinden könnten. Er hofft, dass außer dem verbleibenden Geldautomaten auch ein Briefkasten für Überweisungsträger eingerichtet werden könne.

Auf dieses Trostpflaster können die Katzhütter nicht bauen, wie Gemeinderatsmitglied Michael Zimmer kritisierte. Er erinnerte an die auch vom Sparkassenstandort beeinflusste Debatte um die Richtung der kommunalen Zukunft Katzhüttes. Man müsse sich nicht wundern, wenn inzwischen im Dorf die Meinung wieder reichlich Zulauf habe, dass man mit einem Anschluss an die Landgemeinde Großbreitenbach auch diesbezüglich besser gefahren wäre.

Olaf Mischkowsky aus Schwarzburg gab zu bedenken, dass die Lage der Kreditinstitute so ernst sei, dass es geschäftlich kaum zu vertreten sei, unrentable Filialen zu unterhalten. Er erinnerte daran, dass die Nutzung von Geldautomaten durch die Kunden ausschlaggebend dafür sei, ob diese weiterhin betrieben würden. Auch stehe es der öffentlichen Hand frei, einen Geldautomaten in eigener Regie einzurichten oder zu unterhalten. Das wäre wünschenswert. Ob es auch wirtschaftlich geboten sei, könne man ja diskutieren.

Andere Redner wiesen auf die besondere kommunale Verantwortung der Sparkassen hin. Man müsse auch berücksichtigen, dass ein Abwandern des Geldabhebevorgangs auch ein Abwandern des Einkaufsreflexes in Nachbarregionen zur Folge habe, was die Lage für den kleinen dörflichen Einzelhandel zusätzlich erschwere.

Frank Eilhauer aus Cursdorf sieht in einem Geldautomaten auch einen Servicepunkt für die Touristen. Bargeld sei noch immer wichtiges Zahlungsmittel, weil die Anschaffung von Technik für das bargeldlose Bezahlen wiederum eine Preisfrage ist.

Sparkasse könnte digitale Umrüstung beim Einzelhandel unterstützen

Vorgeschlagen wurde etwa, dass die Sparkasse ein Förderprogramm für die Einführung digitaler Zahlungsmöglichkeiten im Einzelhandel auflegen könne. Martin Friedrich betonte aber auch, man müsse sich klar sein, dass der verbliebene Standort im Schwarzatal gestärkt werden müsse, auch dann, wenn er im Nachbarort oder noch weiter weg liege, wie im Fall Oberweißbach. Nur wenn dort die Auslastung rentabel sei, könne man verhindern, dass in wenigen Jahren erneut schlechte Nachrichten drohten.

Geschwiegen hat in der Diskussion Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner. Sie erinnert sich aber noch gut an die Debatte in Mellenbach-Glasbach, wo sie bis 2019 Bürgermeisterin war. Den 2016 eingerichteten Überweisungsbriefkasten, so bestätigte sie, gebe es aber immer noch.