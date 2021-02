Streit um politische Neutralität in Katzhütte kocht hoch

Inzwischen schlagen in Katzhütte auch die politischen Wogen längst wieder so hoch, wie beim jüngsten Hochwasser. Der Unterschied: Die Ströme - wie hier von Katze und Schwarza vereinigen sich nicht.

Die Hoffnung von Landrat Marko Wolfram (SPD), dass die politischen Gräben im Ort flacher geworden sind, verflüchtigt sich beinahe täglich. Nachdem die Gemeinderatsfraktion "Bürgerinitiative Pro Katzhütte-Oelze/Feuerwehrverein/Heimatverein" einen Informationsbrief im Ort mit ihren aktuellen politischen Positionen verteilt hatte, sah sich der Vorstand des Heimatvereins veranlasst, eine Erklärung abzugeben, In ihr heißt es wörtlich: "Da im Namen der Fraktion „BI Pro Katzhütte-Oelze“ der Name „Heimatverein“ ohne unsere Zustimmung verwendet wurde und in dem „Informationsbrief an alle Bürger-innen des Ortes“ geschrieben steht, erhielt der Heimatverein zahlreiche Anfragen von Ortsbürgern."