Sturmtief „Zoltan“ sorgt für reichlich Baumsperren in Saalfeld-Rudolstadt

Leutenberg/Meura Feuerwehren waren in der Nacht zum Freitag teilweise im Dauereinsatz wegen umgenickter Bäum. Ein Zug strandete nach Kollision in Leutenberg.

Sturmtief „Zoltan“, das Deutschland mit voller Wucht getroffen hat, hat auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zahlreiche Bäume umgeknickt und dafür gesorgt, dass die freiwilligen Feuerwehren seit Donnerstagabend zu zahlreichen Einsätzen ausrücken mussten.

Besonders hart traf es die Kameraden in Leutenberg, die zwischen 18 und 2.30 Uhr zu vier Baumsperren gerufen wurden. Zum Glück ohne Personenschaden ging gegen 19.30 Uhr die Kollision eines Zuges mit einem Baum kurz vor dem Bahnhof Leutenberg aus. Die Feuerwehrleute entfernten die Baumsperre und begleiteten im Anschluss den nicht mehr fahrbereiten Zug, in dem eine Seitenscheibe zu Bruch gegangen war, in den Bahnhof.

Einsätze bei Meura, Reichmannsdorf und in Saalfeld

Kaum waren die Kettensägen gereinigt, ging es zusammen mit den Kameraden aus Schweinbach Richtung Schlaga zur nächsten Baumsperre. Einsatzstelle Nummer vier war dann ab 2.30 Uhr auf der L1099 (Wilscht), wo mehrere Buchen umgestürzt waren.

Die Feuerwehr Meura war am Abend auf der Ortsverbinungsstraße zwischen Meura und Reichmannsdorf gefordert, wo ein Baum die Fahrbahn versperrte. Und in Saalfeld war am Abend ein Baum auf ein Gebäude am Wachserzweg gestürzt.