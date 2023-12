Technik im Wert von 165.000 Euro für Feuerwehren in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Landkreis setzt konsequent sein Gefahrenabwehrkonzept um: Dafür wird das Geld verwendet

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schließt seine Beschaffungsprozesse im Brand- und Katastrophenschutz für das laufende Kalenderjahr ab. Landrat Marko Wolfram, der kommissarische Amtsleiter des Amtes für Bevölkerungsschutz Michael Haun und Kreisbrandinspektor Christian Patze übergaben dieser Woche einen Zuwendungsbescheid im Wert von insgesamt 370.000 Euro für zwei Stellplätze am Feuerwehrgerätehaus Großkochberg und vielseitige Einsatztechnik zur Gefahrenabwehr in Höhe von 165.000 Euro an Feuerwehren des Landkreises. Das teilt das Landratsamt mit.

Die aktuellen Beschaffungen stehen im Zusammenhang mit der überörtlichen allgemeinen Hilfe und dem überörtlichen Brandschutz sowie dem Katastrophenschutz. Ebenso wurden Beschaffungen zur Sicherstellung weiterer Aufgaben wie der Kreisausbildung und Brandschutzerziehung getätigt. Im Gesamtzeitraum des aktuellen Haushaltsjahres hat das Amt für Bevölkerungsschutz allein 89 Beschaffungsprozesse abgearbeitet, die jeweils ein Auftragsvolumen von unter 5000 Euro hatten.

Investitionen auch in Hochwasserschutz

Im Rahmen der Übergabe der Einsatztechnik übergab Landrat Marko Wolfram außerdem einen Zuwendungsbescheid für zwei Stellplätze für den Feuerwehrgerätehausneubau des Feuerwehrstandortes Großkochberg an Bürgermeister Frank Dietzel. Weitere Fördermittel stellt ebenfalls der Freistaat Thüringen zur Verfügung. In Umsetzung des Gefahrenabwehrkonzeptes wurden an die Feuerwehren Drognitz und Meura zwei hochwertige Gerätewagen-Nachschub mit ergänzender Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung übergeben – im Wert von je 73.000 Euro.

„Wir haben uns in diesem Jahr bereits viel mit der Ausstattung für die Bekämpfung von Vegetationsbränden beschäftigt und beginnen jetzt vermehrt, in den Bereich des Hochwasserschutzes zu investieren“, so der Amtsleiter für den Bevölkerungsschutz, Michael Haun. Dafür erhielt die Feuerwehr Rottenbach, für den dort stationierten Gerätewagen-Logistik 2 jetzt einen Rollcontainer „Wasser- und Schlammsauger“, welcher insbesondere bei der Gefahrenabwehr in Folge von Wasserschäden zum Einsatz kommen kann. Ein Rollcontainer „Tauchpumpen“ – ebenfalls zur Gefahrenabwehr bei Wasserschäden – wurde dem landkreiseigenen Katastrophenschutzlager zugeführt und kann dort im Ereignisfall abgerufen werden.

Logistikkonzept wird gestärkt

Gestärkt wird das Logistikkonzept des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt durch die Übergabe eines Rollcontainers an die Feuerwehr Oberweißbach für einen zur Lagerung bereits dort stationierten 30.000 Liter Faltbehälter. Das Tanklöschfahrzeug, welches am Standort der Feuerwehr Leutenberg stationiert ist, wurde für die Brandbekämpfung mit neuen Hohlstrahlrohren ausgestattet. Ebenso wurde das Tanklöschfahrzeug am Standort der Feuerwehr Rudolstadt-Remda für ein breiteres Spektrum der Brandbekämpfung aufgestellt und erhielt ein Nebellöschsystem.

Eine ergänzende Ausstattung im Katastrophenschutz wurde am Standort des CBRN-Erkundungswagens in Oberweißbach vorgenommen. Dafür wurde ein Prüfröhrchen-Messsatz durch den Landkreis zur Verfügung gestellt, welcher bei der Erkennung chemischer, biologischer, radiologischer oder nuklearer Gefahren eingesetzt werden kann.