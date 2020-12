Teure Reinheit

Energiepreise: steigend. Müllabfuhr: ab nächstem Jahr teurer, Kindergarten wohl auch. Nein, es ist keine frohe Botschaft, die nun in Kaulsdorf verkündet wurde: Wasser- und Abwassergebühren steigen ebenfalls – und entkommen kann der Verbraucher dem de facto nicht.

Natürlich gibt es Argumente, die kaum zu beanstanden sind, zum Beispiel die allgemeine Teuerung. Eher muss man sich wundern, dass der ZWA über etliche Jahre ohne Drehen an der Gebührenschraube ausgekommen ist, indem zum Beispiel Personal reduziert wurde.

Aber auch dies lässt sich nicht unbegrenzt fortsetzen, wenn gleichzeitig der Gesetzgeber den Ausbau des Abwassernetzes fordert und noch dazu ökologische Ziele setzt, die praktisch nur noch mit größeren zentralen Kläranlagen sicher zu erreichen sind. Was zum Beispiel bedeutet, dass ein Kleinstdorf wie Neuenbeuthen keine eigene Kläranlage bekommt, sondern demnächst seine Abwässer bergan gen Drognitz pumpen wird, damit es wegen des nahen Stausees supersauber gereinigt werden kann.

Für diejenigen in den Dörfern, die noch keine eigene vollbiologische Kläranlage gebaut haben, bringt der Anschluss an zentrale Anlagen auf lange Sicht Entlastung, dank der nach dem Solidarprinzip gleichen Gebühren in Stadt und Land. Ärgerlich nur ist, dass das Land zwar mehr zentrale Entsorgung fordert, aber nicht in gleichem Maße Fördermittel dafür gibt. So bezahlt denn wieder einmal besonders der ländliche Raum fürs gute Umweltgewissen.