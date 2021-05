Theater Rudolstadt startet am 4. Juni in die Open-Air-Saison

Die Open-Air-Saison des Rudolstädter Theaters startet am 4. Juni

Rudolstadt/Saalfeld. Das Rudolstädter Theater bietet sieben Wochen Theater- und Musiksommer in der ganzen Region.

Nun doch wie ursprünglich geplant: Am 4. Juni kann das Theater Rudolstadt auf der Heidecksburg in die Sommersaison starten. Ab sofort sind auch die Veranstaltungen am ersten Juniwochenende für den Verkauf freigeschaltet. Es ist dies der feierliche Auftakt für sieben Wochen Theater- und Musiksommer nach sieben Monaten Auszeit.

Am Freitag, 4. Juni, tritt das Bläserensemble der Thüringer Symphoniker erstmals wieder vor Publikum. Ab 19.30 Uhr lassen die Musikerinnen und Musiker bei „Evergreens im Grünen“ Schwungvolles aus Russland, wie Orchesterwalzer von Schostakowitsch und Dunajewski, sowie weitere beliebte Melodien erklingen.

Nächste Aufführungen sind am Samstag, 5. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Hohen Schwarm und am Sonntag, 6. Juni, ab 16 Uhr erneut auf der Heidecksburg. Chefdirigent Oliver Weder wird an Pult und Mikrofon durchs Programm führen.

Premiere für Kinderliederkonzert

In den Thüringer Bauernhäusern feiert am 6. Juni, 16 Uhr, das neue Kinderliederkonzert „Sonnenschein und Seemannsgarn“ für Kinder ab 4 Jahren Premiere. Es gibt eine Wiederbegegnung mit Klara Sonnenschein.

Klara Sonnenschein hat auf ihrer weiten Reise durch Allerherrenländer viel erlebt und bringt diesmal nicht nur ihr kleines Kofferorchester, sondern sogar einen echten Seemann mit. So erwartet das junge Publikum allerhand abenteuerliche Schnurren und Geschichten, Lieder und Musikstücke aus verschiedenen Kulturen, dargeboten von Katrin Strocka, Rayk Gaida sowie von Musikerinnen und Musikern der Thüringer Symphoniker.

Ausführliche Informationen zum „Sommer Theater Konzert“-Programm gibt es auf der Webseite des Theaters unter www.theater-rudolstadt.de. Dort sind ebenso aktuelle Informationen zu den geltenden Corona-Regeln und eventuelle Vorstellungsänderungen abrufbar. Karten sind unter anderen in der Theaterkasse in der Kul-Tour-Diele erhältlich sowie telefonisch unter 03672/422766.

Erst vor einer Woche hatte das Theater Rudolstadt aufgrund hoher Inzidenzen den Saisonstart um eine Woche nach hinten verschoben. Doch dank rasch sinkender Zahlen ist der ursprünglich geplante Beginn am 4. Juni nun wieder möglich geworden.