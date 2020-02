Infoabend für werdende Großeltern in der Thüringenklinik in Saalfeld: Die leitende Hebamme Carmen Ilg (2. von rechts) zeigt den Kreißsaal.

Saalfeld. Was werdende Omas alles wissen wollen: Die Thüringenklinik in Saalfeld veranstaltet erstmals einen Informationsabend für Großeltern in spe.

Thüringenklinik bietet erstmals einen Oma-Opa-Infoabend an

Großeltern werden ist eine aufregende Sache. „Ich bin selbst Oma, ich weiß, wie sich das anfühlt“, sagt Carmen Ilg, leitende Hebamme der Abteilung Geburtshilfe der Thüringenklinik in Saalfeld. Um werdenden Omas und Opas einen Einblick in die moderne Geburtshilfe zu geben, hat die Thüringenklinik ein neues Angebot geschaffen: den Großeltern-Informationstag. Am Montag fand die Premiere statt. Acht werdende Omas waren dazu in das Saalfelder Krankenhaus gekommen. Bei einer Tasse Stilltee – oder Wasser beziehungsweise Saft – erfuhren sie mehr über das Kinderkriegen anno 2020.

Vieles hat sich geändert gegenüber der Zeit, als die eigenen Kinder, die nun selbst Eltern werden, zur Welt kamen. Der Klinikaufenthalt ist heute deutlich kürzer, das Baby ist immer bei der Mama und darf trinken so oft es will, geschlafen wird im Schlafsack. 122 Babys sind seit Jahresbeginn bis Montag dieser Woche im Saalfelder Krankenhaus zur Welt gekommen. Die Kaiserschnittrate liegt mit 25 Prozent unter dem Durchschnitt. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder so natürlich wie möglich auf die Welt kommen können“, sagt Carmen Ilg und erläutert, wie das gehen kann. „In Rückenlage entbinden Frauen heute nur noch selten.“ Eltern haben heute ein viel größeres Mitspracherecht Akupunktur, Wehencocktail mit Rizinusöl, Lachgas im Kreißsaal, Plazenta-Globuli – es gibt vieles, was in der Geburtshilfe heute ein Thema ist. Nicht alles ist neu. Eines aber hat sich komplett geändert: „Die werdenden Mütter und Väter haben heute ein viel größeres Mitspracherecht und sind viel aufgeklärter als früher“, erklärt sie. Einfacher mache es das nicht immer. Der Austausch in Facebookgruppen, Wissen aus dem Internet und ein ganz anderes Sicherheitsdenken – all das gab es damals nicht. Heute ist es für viele selbstverständlich. „Darauf stellen wir uns ein“, so die Hebamme. Spätestens beim Blick in den Kreißsaal wird für die werdenden Omas deutlich, wie sich die Zeiten gegenüber 30 oder mehr Jahren zuvor geändert haben. Der Großeltern-Informationstag soll in Zukunft in bestimmten Abständen stattfinden. Der nächste Termin wird auf der Klinik-Homepage bekannt gegeben.