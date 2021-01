Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister: „Ich bin nicht der Experte für alles“

Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) bei einem Besuch in Zeutsch. Nach gut 100 Tagen im Amt macht ihm die Arbeit "richtig Spaß", so der 62-jährige Uhlstädter.

Herr Dietzel, die ersten hundert Tage im Amt des Bürgermeisters sind vorbei. Wie fühlen Sie sich?

Sehr gut. Ich muss sagen, die Arbeit macht mir richtig Spaß. Seit ich das Amt am 8. Oktober angetreten habe, gab es kaum einen Tag, an dem ich nicht gut gelaunt nach Hause gegangen bin. Das liegt vor allem daran, dass wir eine gute und erfahrene Verwaltung haben. Da versteht jeder sein Handwerk. Ich bin nämlich nicht der Experte für alles. Nachdem ich mich mit dem Mailprogramm im Computer vertraut gemacht habe, ist für mich wichtig: weiterleiten und teilen. Denn für mich gilt bei der Erledigung der Arbeiten das Prinzip: mindestens vier Augen, mindestens vier Ohren und mindestens zweimal Verstand.

Weiterleiten ist ja auch eine Form des Leitens. Der Schritt vom Vorarbeiter im Bauhof ins Bürgermeisterbüro war sicher ein großer. Ist die Lücke im Bauhof inzwischen gefüllt?

Sie dürfen nicht vergessen, dass ich vorher schon 30 Jahre im Gemeinderat war. Da bekommt man eine Menge mit. Im Bauhof wird am 1. Februar ein neuer Mitarbeiter anfangen. Was wir noch suchen, ist ein Mitarbeiter der Bauverwaltung, der gleichzeitig den Bauhof leiten soll. Die Stelle wird ausgeschrieben.

Apropos Gemeinderat, wie entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Volksvertretern?

Positiv, würde ich sagen. Ich empfinde die Atmosphäre als angenehm. Wir sitzen schließlich alle im selben Boot, auch und gerade weil die Haushaltssituation schwierig ist.

Wie ernst ist die Lage tatsächlich?

Es ist eingetreten, was ich seit drei Jahren befürchtet habe. Die letzten Rücklagen wurden im vorigen Jahr aufgebraucht, wir werden das Jahr 2020 mit einem Defizit abschließen und auch für 2021 klafft noch eine große Haushaltslücke. Ich fürchte, es wird nicht ohne Bedarfszuweisungen vom Land gehen. Was das bedeutet, wissen Sie ja.

Schmalhans wird Küchenmeister…

Genau. Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand und genehmigt werden, einnahmeseitig sind wir höchstwahrscheinlich gezwungen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer oder auch die Friedhofsgebühren anzuheben. Baumaßnahmen der Gemeinde werden nur noch möglich sein, wenn der Fördermittelanteil mindestens 80 Prozent beträgt. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat im Frühjahr einen Haushaltsplan vorlegen, den wir im besten Fall im April beschließen können.

Wo kann überhaupt noch investiert werden?

Bei den Dingen, die schon begonnen wurden: Kindergarten Zeutsch, Straßenbau und Zisterne Naundorf, Wandergebiet Saalleiten mit der Ruine Töpfersdorf, Wasser, Abwasser und Heizung am Sportplatz Niederkrossen, wo wir auf eine hohe Förderung hoffen.

Großkochberg drängt seit Jahren auf ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr…

In die Feuerwehren haben wir – übrigens ebenso wie in die Kindergärten - in den vergangenen Jahren viel investiert, beispielsweise in neue Gerätehäuser in Engerda und Kirchhasel. Zum aktuellen Zeitpunkt ist für einen Neubau in Großkochberg weder ein finales Konzept vorhanden, noch ist die Finanzierung absehbar.

Gilt das auch für den geplanten zentralen Bauhof in Etzelbach?

Im Prinzip ja. Auch dort wird es in diesem Jahr keine Baumaßnahmen geben. Zwar ist der Bebauungsplan in Arbeit, es fehlen aber belastbare Zahlen, wie teuer das Vorhaben am Ende wird. Außerdem: Was nützt der schönste Bauhof, wenn die Technik Schrott ist. Die neu angeschaffte Winterdiensttechnik hat kein ABS, dafür mehr Reparatur- als Arbeitsstunden. Das große Fahrzeug passt durch verschiedene Gassen gar nicht durch, so dass ein Multicar hinterherfahren muss. Da ist einiges schiefgelaufen.

Wie hat sich der Kontakt zu Bürgern, Vereinen oder Unternehmen entwickelt?

Ich bin ja nicht neu in der Gemeinde. Wer mich kennt, weiß, dass ich Dinge lieber im persönlichen Gespräch kläre als per Behördenschreiben. Durch Corona ist derzeit alles nur eingeschränkt möglich, aber Bürgerversammlungen und Ortsbegehungen wird es geben, sobald die Situation das zulässt. In Catharinau konnten erst kürzlich durch Zusammenarbeit mit der Volksbank am Flursteinweg zwei Bänke aufgestellt werden und eine fehlende Überdachung habe ich gleich selbst angefertigt. In verschiedenen Unternehmen im Gemeindegebiet habe ich mich in der Vorweihnachtszeit persönlich vorgestellt, denen ich die in unseren Kindergärten gebastelten Präsente überbringen konnte.

Über Ihrer Amtszeit schwebt noch das Damoklesschwert der Wahlanfechtung der Stichwahl. Sie haben dagegen vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Wie ist der Stand?

Es gab ein Gespräch in Gera, bei dem der Sachverhalt besprochen wurde, aber es gibt noch keinen Termin für eine Verhandlung. Ich versuche, meine Arbeit zu machen, ohne mich davon beeinflussen zu lassen. Ich sehe optimistisch in die Zukunft.