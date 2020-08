Unterweißbach: Abtauchen zum Trockenlegen der Talsperre

Per Gondel und Kran gelangen die Männer von der Staumauerkrone zum Wasserspiegel und zurück. Unter Wasser bleiben sie etwa eineinhalb Stunden bei lediglich zehn Minuten reiner Arbeitszeit in über 70 Metern Tiefe.

Es ist kurz vor halb elf am Vormittag. Die Sonne sengt auf der Staumauer der Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte, doch Lutz Wendt zieht sich dick an. Dünner Ganzkörper-Überzieher, dann der Neopren-Anzug. An die Füße Socken, dicke Gummischuhe, Flossen. Drei Paar Handschuhe übereinander, mit Gummimanschetten umschlossen. Zum Schluss der schwere Helm, die Leitungen für Funk, Strom, Atemgemisch. Nach jedem Klicken der Anschlüsse tapst Wendt zurück in den Schatten, denn noch umgibt ihn heiße Luft. Aber gleich wird es vier Grad kaltes Wasser sein.