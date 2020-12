Goßwitz. Kinderbetreuung und Freibad-Besuch werden teurer in Unterwellenborn. Auch die Grund- und Gewerbesteuern erhöhen sich.

Unterwellenborn dreht an der Gebühren- und Steuerschraube

Was sich bereits vor Wochen abgezeichnet hatte, steht nun fest: Für viele Einwohner wird das Leben in der Gemeinde Unterwellenborn ab 2021 teurer – oder nähert sich, netter formuliert, den Kosten bei den Nachbarn an.